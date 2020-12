Hamarosan megkezdik a Tram-train próbaköreit + fotók

Több mint egy évszázada nem épült villamosvonal olyan magyar városban, ahol korábban nem járt a kötöttpályás tömegközlekedési eszköz.

Sínen vagyunk már? – kérdezte a kis villamos vezetője, amikor a kamion platójáról legördült a járművel kedden délután negyed 6 körül Hódmezővásárhelyen, a tramtrain vonal végállomásán. A város életében történelmi pillanatnak számító eseményt többen megtapsolták. A kis villamos december 2-tól 4-ig teszteli az új, vásárhelyi villamospályát.

Szegedről érkezett december 1-jén a villamos. Egy kamion hozta a közúton, mivel, úgy tudjuk, ez a jármű csak belterületi közlekedésre rendelkezik engedéllyel. A kamion valamivel délután 3 óra után ért a Nagyállomáshoz, ahol a tramtrain végállomását is kialakították.

Keresztpántokkal is megerősítették a lehajtó sínt

A szakemberek a kamion és a sín közé egy speciális lehajtót építettek, aminek ki kellett bírni a kicsinek tűnő, ám igen súlyos, 17 tonnás villamost.

A keresztpántokkal megerősített, fagerendákkal is aládúcolt lehajtó összeszerelése mintegy két órát vett igénybe. Közben két tűzoltóautó is a helyszínre érkezett, de csak a biztonság kedvéért.

A villamos pályára bocsátását, a hideg ellenére, a sajtósokon kívül is sokan követték figyelemmel. Az vásárhelyiek kíváncsiak voltak, hogy hogyan teszik sínre a villamost. Érkeztek autóval, kerékpárral és gyalog is. Több kisgyereket is kihoztak a szülei, hogy szemtanúi lehessenek a nagy, sőt, Vásárhely életében minden bizonnyal történelmi pillanatnak. Sokan videóztak a mobiltelefonjukkal, úgyhogy valószínűleg a közösségi oldalak népszerű esti bejegyzései is a villamossal kapcsolatos képek lettek.

Dudálással ünnepelték a sínre kerülést

A nagy esemény körülbelül negyed 6-kor következett el, amikor a villamosvezető szépen lassan lehozta a kamionplatóról a járművet. Közben egyet-egyet dudált, majd ahogy leért, az ablakon kihajolva megkérdezte, „Sínen vagyunk már?”, majd az igen után dudált egy hosszút. Többen meg is tapsolták.

A kis villamos három napig lesz Hódmezővásárhelyen. Vele tesztelik a tramtrain pályát.

A jármű 67 éves, 1953-ban készült Budapesten. Néhány évvel ezelőtt felújították. Egyaránt képes diesel és elektromos üzemmódban is közlekedni. A próba célja, hogy a pálya esetleges „gyermekbetegségeire” még az igazi tramtrain szerelvény érkezése előtt fény derüljön.

A vásárhelyi közlekedőknek a következő napokban arra kell számítaniuk, hogy a villamos bármelyik irányból felbukkanhat a pályán.

Hetek múlva érkezik az első tramtrain szerelvény

Az első tramtrain szerelvény, a Vásárhely 1-es, ha minden a tervek szerint alakul, még idén Magyarországra érkezik a spanyolországi Valenciából. Szentesen szerelik össze és január közepétől már Hódmezővásárhelyen közlekedik, igaz, több hónapon keresztül még próbajáratként, üresen.

Lázár János a Facebook oldalán jelentette be, hogy megérkezett Hódmezővásárhelyre az a szerelvény, amivel az új pályát tesztelni fogják.