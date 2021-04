Hamarosan nyithatnak a teraszok, Zsombón azonban be kellett zárni egy kocsmát

Bezárattak egy kocsmát Zsombón a járványügyi szabályok megsértése miatt. A kézilabdások is segítik az egészségügyi dolgozókat, Csongrádon pedig naponta átlagosan 15 új beteget regisztrálnak. A településen viszont folyamatosan oltanak is.

Ha már be lesz oltva 3,5 millió ember, akkor kinyithatnak a teraszok, a vendéglátósokat terhelő teraszdíjat pedig eltörlik – jelentette be április 14-én videoüzenetében a miniszterelnök. Orbán Viktor beszélt arról is, hogy április 19-én, hétfőn kinyitják az óvodákat és az általános iskolák alsó tagozatos osztályait. A felső tagozaton viszont marad az otthoni, digitális oktatás.

A miniszterelnök azt is elmondta, hogy a magyar lakosság átoltottsága meghaladja a 30 százalékot.

Újra összefogott a Mol-Pick Szeged Kézilabdaklub és a Gőry Pince, hogy segítsék a szegedi klinika koronavírus-osztályán dolgozókat. Egész héten ebédet visznek az intézménybe. Honlapjukon azt írták, hogy nekik is vannak példaképeik. Felnéznek azokra, akik nap mint nap azért dolgoznak, hogy a betegek felépüljenek, rendbe jöjjenek. A kézilabdások szerint az egészségügyi dolgozók hatalmas odaadással végzik a munkájukat, nem ismernek fáradtságot, küzdenek, dolgoznak azért, hogy az emberek meggyógyuljanak.

Már száznál is több Covid-osztálynak vitt ajándékcsomagot a szegedi Mátrix Közhasznú Alapítvány Bohócdoktor csapata.

Rácz Anett elnök a Rádió 88-nak elmondta, hogy a csoki, a kávé, a tea, a keksz, és a nassolnivaló finomságok erőt adnak az orvosoknak, nővéreknek, beteghordóknak és takarítóknak. A csomagokat magánszemélyek és céges támogatók közösen adják össze.

Jövő hétfőtől ismét fogad ügyfeleket a Szegedi Vízmű ügyfélszolgálati irodája.

Naponta reggel 8 és délután 2 óra között lesz személyes ügyintézés, de továbbra is kérik a szabályok betartását. A cég azt is kéri, hogy aki teheti, továbbra is elektronikusan intézze az ügyeit.

Naponta átlagosan 15 új koronavírussal fertőzött beteget regisztrálnak Csongrádon

– mondta sajtótájékoztatóján a település polgármestere. Bedő Tamás szerint a járvány kitörése óta 1200-1300 ember betegedhetett meg. Jó hír viszont, hogy folyamatosan oltanak Csongrádon, ahol 30 százalékos az átoltottság. A vakcinák beadása a héten is folytatódik, és van aki már a második adag Pfizer-oltását kapja meg majd.

Az Operatív Tözs korábbi tájékoztatóján pedig arról számolt be Kiss Róbert az ügyeleti központ vezetőhelyettese, hogy két vendéglátóüzletet zártak be fél évre.

Az egyiket Jákon, a másikat pedig a Csongrád-Csanád megyei Zsombón.

Kiss Róbert arra is felhívta a figyelmet, hogy a hatósági házi karantén alóli mentesüléshez két negatív PCR-tesztre van szükség, a védettségi igazolvány ehhez önmagában nem elegendő.