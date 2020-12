Hangfalat és tévét is kapott a Kozmutza iskola

Három órán belül teljesítette múlt szombaton Bagi Mátyás hódmezővásárhelyi funkcionális tréner egy evezőgéppel a maratont. Az eseményt jótékonysági céllal hirdette meg. A befolyt összeget a családi költségvetéséből kiegészítette és műszaki cikkekkel lepte meg a helyi Kozmutza Flóra iskolát.

– Örömteli hír, hogy az emberek szíve és pénztárcája is megnyílt az evezőgépes jótékonysági maraton kapcsán, ami azt eredményezte, hogy komolyabb összeg gyűlt össze, mint amire számítottam. A családommal azt beszéltük, hogy felkerekítjük az összeget. Hatalmas öröm, hogy a tervezett bluetooth hangfal mellett egy 82 centiméteres Led-es tévét is vásárolhattunk – mondta hétfőn a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Intézetben megtartott átadóünnepségen.

– A hangfal karaokéra, USB csatlakozásra, SD kártya használatára is alkalmas, bel- és kültéren egyaránt használható, mivel hálózatról és akkumulátorról is működik. Úgy gondoltam, hogy a tévének is jó hasznát veszi az intézmény – sorolta a funkcionális tréner.

– Nagyon örülünk az adománynak. Bízunk benne, hogy a gyerekek minél hamarabb használni tudják a tévét és a hangfalat is.

Szakkörökhöz, klubdélutánokhoz is használjuk majd – említette meg az intézmény igazgatója, Megyesi Istvánné.

Bagi Mátyás bejelentette, ha helyre áll a rend a vírushelyzet után, edzőtermet nyit. Felajánlotta, hogy amíg a terem létezik, hetente 1 órában vendégül látja a Kozmutza diákjait. Az edzéseken az intézmény pedagógusaival egyeztetett mozgásformákat végezhetnek majd a gyereke