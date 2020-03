Hangosanbeszélőn is tájékoztatnak Kübeken

Segélyvonalat hozott létre a kübekházi önkormányzat, sőt a polgárőröket is bevetették, hogy tájékoztassák a lakosságot. Utób­biak naponta többször hangosbemondóval járják a települést.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: húsvéti kalácsreceptek

– Múlt hétvégén kezdtük el körbejárni a falut, fiatal polgárőröket vontunk be. Azért volt erre szükség, mert nehezen tudatosult az itt élőkben, hogy jobb, ha otthon maradnak. A hangosbemondó sokat jelent, komolyabban veszik, mintha a tévéből hallanánk a híreket – magyarázta Hegedűs Zoltán, a Polgárőrség a Biztonságos Kübekházáért Egyesület elnöke. A hangosbemondón keresztül elmondják a legfontosabb higié­niai információkat és azokat a telefonszámokat, amelyeken segítséget lehet kérni.

Molnár Róbert polgármester szerint azért jó ez a kezdeményezés, mert még nem érzik át sokan a veszélyhelyzet valódiságát.

– Ugyanakkor példás fegyelmezettség van. Szombaton krumplivásárt tartottunk, ahol mindig rengetegen vannak, most időpontokat osztottunk, hogy ki mikor jöhet, és 95 százalékuk betartotta ezt – mondta.

Annak érdekében, hogy még jobban tájékoztassák a kübekieket, segélyvonalat is létrehoztak, amelyen Nikodémusz Miklósné Katalin, Kübekháza Szociális Centrumának munkatársa fogadja a hívásokat, de a [email protected] e-mail-címen, sőt Katalin Facebook-üzenőjében is kapcsolatba lehet vele lépni.

– Néhányan bolti bevásárlásban, gyógyszerfelírásban kérnek segítséget, de többen hívtak már azért is, hogy kicsit beszélgessünk – mondta el a segélyvonal kezelője.