Hangszert a kézbe – Fotók

A városba érkezett a Hangszert a kézbe országjáró zenei játéktér és ismeretterjesztő sorozat, a csongrádi gyerekek is első kézből tapasztalhatták meg, milyen érzés közösen zenélni.

A programsorozatot a Nemzeti Kulturális Alap Hangfoglaló Programja indította útjára, helyben pedig a Galli János Általános Iskola és a Művelődési Központ működött közre a szervezésben. A programok nem csak „hangszersimogatót” tartalmaztak, de része volt több rendhagyó énekóra, hangszeres és hangtechnikai kurzus és koncert is. A gyerekek az ingyenes zenei játszótéren kipróbálhattak mindent, amivel csak zenélni lehet: dobokon és ütőhangszereken, gitáron és basszusgitáron, billentyűs hangszereken, népi és klasszikus hangszereken zenélhettek, de belekóstolhattak az elektronikus zenei, valamint a stúdiós szekciókba is.

– Nagyszerű lehetőség ez a gyerekeknek, hogy kipróbálhatták, kézbe vehették a hangszereket, megélhették, milyen jó is zenélni, emellett országos szinten elismert zenészeket láthattak, hallhattak. Az ilyen élményszerű tanulással sokkal jobban megkedvelhetik azok is a zenét, akik egyébként még nem játszanak hangszeren. Az is fontos, hogy minőségi hangszereket láthattak, a mi iskolásainknak is az volt az első reakciója, amikor beléptünk a terembe, hogy „Úristen, de gyönyörűek!” Ez egy kivételes lehetőség, nagyon örülnénk neki, ha időről időre újra rendeznének ilyet a városban – mondta el Rostáné Hajdú Erzsébet pedagógus.

A gyerekek közben nyúzták a hangszereket, ki többé, ki kevésbé nagy hozzáértéssel. Szabó-Bogár Dávidot leginkább a dobok foglalkoztatták. Nem csoda, a tizennégy éves fiú már tíz éve, négy éves kora óta dobol. – Nekem a hangulat tetszett a legjobban, hogy ennyi hangszer van egy helyen. Én a dobokat próbáltam ki, az akusztikust jobban szeretem, mert ezek az elektromos dobokat bárhogy ütjük, egyformán szólnak – mondta.