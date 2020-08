Hangversenyt rendeztek a bordányi templom orgonájának felújításáért

Már javában zajlik a bordányi templom pneumatikus orgonájának felújítása, miután a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. pályáza­­ta révén három és fél millió fo­­rint állami támogatást kapott a plébánia, valamint a hívek is jelentős összeggel járultak hozzá.

Szent István királyunk, vagyis a templom védőszentjének ünnepén hangversenyt rendeztek annak érdekében, hogy elegendő forrás gyűljön össze az orgona renoválására és bővítésére.

Sípjegyeket lehetett váltani a programra, amelyen Bálint Ilona, Marta Mastrullo, Lippai Fanni, Frank Martin és Gábor Tamás játékát hallgathatta meg a nagyérdemű. A vonósok szebbnél szebb dallamokkal töltötték meg a méretes épületet.

Amennyiben elegendő lesz a forrás, akkor a munkálatok vé­­gére teljesen új elektronikát kap és megújul a hárommanuá­los játszóasztal.

A bordányi templom orgonáját még 1933-ban készítette a pécsi Angster József és Fia Orgona- és Harmóniumgyár. A szűkös anyagi lehetőségek miatt akkor a tíz sípsorból mindössze hatot építettek be, hiányzott belőle a teljes pedálmű, valamint azok a regiszterek is, amelyek az or­gona „fényes” hangzását eredményezik. Később, az 1980-as évek második felében felújították a hangszert, azonban az elmúlt évtizedekben a szú el­­kezdte enni, és a mechanikája is elavult, ezért szükséges most elvégezni a fejlesztését.