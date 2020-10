Harminc éve államosították a szalámigyárat. Munkásgyűlés annó 1978

Újragondolt Annó rovatunkban ma Somogyi Károlyné 1978-as képeit látják a szegedi Pick Klubból, ahol a szalámigyár államosítását ünnepelték.

Somogyi Károlyné 1978. március 22-én készült fotóin a Szegedi Szalámigyár és Húskombinát vezetése 1978-ban a Pick szalámigyár államosításának 30. évfordulóját ünnepli. Az eseményt az újság munkásgyűlésnek nevezi, amelyen ott volt dr. Ágoston József, a megyei párt-végrehajtóbizottság tagja (éppen beszél). A gyűlésen Tápai László, a vállalat pártbizottságának titkára mondott még beszédet (balról a harmadik a díszasztalnál). A teremben nincs éppen lobogó érdeklődés, de a jelenlévők a délután 3-as kezdés ellenére azért láthatóan ébren vannak.

1978 tavaszán még 2 államosított szegedi üzemben (kendergyár, cipőgyár), valamint a szakszervezeti székházban is tartottak hasonló fejtágítót.

A gyárat 1885-ben alapította Pick Márk és haláláig ő is vezette. Ezután előbb özvegye irányította, majd 1906-tól legidősebb fia, Jenő is a vezetés tagja volt. Pick Jenő 1934-től önállóan vezette az üzemet egészen 1948 márciusáig, amikor is a kommunista rendszer államosította a gyárat. Rákosiék az 1947-es kékcédulás választások, majd a parlamenti pártok leszalámizása után 1948 márciusában jutottak el egy tényleges szalámigyár államosításáig.

Pick Jenőt internálták, az üzem élére pedig munkásigazgatót neveztek ki. Amikor a „30 éve szocialista szolgálatban” molinót kiakasztották a fotókon látható ülésre, Pick Jenő már tíz éve halott volt, de az államosítás harminc évéből húszat így is megélt.

Az államosítás ellenére a gyárat nem züllesztette le a tervgazdálkodás, hanem folyamatosan fejlesztették. A húsipari szakértelem megőrződött, és 1978-ban már működött az egymilliárdos beruházással felépült a Szabadkai úti üzem is A jelenlévők joggal lehetettek büszkék az évi 7000 tonna szalámi külföldi eladására.