Harminchat vajdasági diák vár a második negatív tesztre Ásotthalmon– Fotók

Harminchat vajdasági diák tölti az első hetet karanténban az ásotthalmi Bedő Albert Erdészeti Technikum és Szakképző Iskola egyik kollégiumában. Már nagyon unják a kényszerű bezártságot. A 138. tanévét 290 tanulóval kezdte az intézmény.

Újra benépesült Ásotthalom és a Bedő fiatalokkal. Andrésiné Ambrus Ildikó, a Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója elmondta, a 138. tanévet az iskola – ahol erdőművelő-fakitermelő, gazda-, kertésztanulók mellett erdésztechnikusokat is képeznek – 290 tanulóval kezdte. Az intézmény egyik különlegessége, hogy a tanulók nagyobb része kollégiumban lakik.

A mostani tanévkezdés különleges helyzetet teremtett Ásotthalmon, ahol a tanulók közel ötöde határainkon túlról, nagyrészt a Vajdaságból érkezett. A koronavírus-járvány hatására bevezetett intézkedések következtében a tanulók egy része nem utazhat haza. Jelenleg arra készülnek az érintett diákok és a tantestület is, hogy akár több hétig a gyermekeknek az iskola jelentheti az otthont. Ez különösen a most érkező 9. osztályos tanulóknak lesz nehéz, hiszen most szakadtak el először hosszabb időre a szülői háztól.

A legtávolabbról, a kárpátaljai Dercenből érkező tanuló, Fodor Márton már a határok lezárása előtt, augusztus utolsó hétvégéjén beköltözött a kollégiumba. A járvány hatására az iskolának a kollégiumi férőhelyeket is át kellett csoportosítania. Kedd délután a szakemberek éppen második alkalommal tesztelték a karanténba vonult 36 vajdasági diákot.

– A bejárósok bejárhatnak, de a kollégistákat le kellett tesztelni. Határátlépéskor a karantént választották, számukra a kollégium alsó szintjét alakítottuk át. A második negatív teszt­eredményük után, amelyet remélhetően hamarosan megkapnak, ők is csatlakozhatnak a többiekhez – magyarázta az igazgató.

– Rosszul viseljük – foglalta össze a 36 diák véleményét röviden Szanka Zsófia. – Nem létesíthetünk kapcsolatot senkivel, szünetben az ablakból figyeljük a többieket. Már kaparjuk a falat, de legalább reggeli után visszafekhetünk aludni – árulta el a karantén egyetlen nagy előnyét a bedős diák.