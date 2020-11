Harminckét osztály tanul digitálisan – Közben folyamatosan értékelik a mintákat

Rendkívüli szünetet rendeltek el egy osztályban, és a Szegedi Tankerületi Központ intézményei közül 17 általános iskola 32 osztálya tanul digitálisan. A hódmezővásárhelyi bölcsődékben a koronavírusteszten nem találtak pozitív dolgozót, és folyamatosan tesztelnek Csongrádon is.

A Szegedi Tankerületi Központ fenntartásába tartozó 41 oktatási intézmény közül jelenleg 17 általános iskola 32 osztálya tanul tantermen kívüli digitális munkarendben – közölte a Délmagyarországgal a tankerületi igazgató. Plesovszkiné Ujfaluczki Judit hozzátette, hogy rendkívüli szünet jelenleg egy osztályban van, és a pedagógusok összesen 814 tanulót oktatnak digitális munkarendben.

Közben folyamatosan értékelik a koronavírustesztek mintáit az SZTE Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézetben. Ők dolgoznak azon, hogy a lehető leggyorsabban kiderüljön kik kapták el a betegséget.

Véget ért a vásárhelyi bölcsődék dolgozóinak tesztelése. Bálint Gabriella, a Kapcsolat Központ igazgatójának tájékoztatása szerint,

a bölcsődékben dolgozók teszteredményei között nem volt egyetlen pozitív sem.

Bezárt viszont mától Csongrádon a Templom utcai Mesevár bölcsőde. A gyerekek leghamarabb december 7-én térhetnek vissza az intézménybe. A városban is tart a központi állami tesztelés, de a településen azt tervezik, hogy a saját fenntartású intézményeknél is lesz hasonló átfogó vizsgálat. A csongrádi játszótereket és a piacot továbbra is rendszeresen fertőtlenítik.

Ásotthalmon, a Mátyás Király Óvoda és Mini Bölcsőde

négy csoportjából három van jelenleg is karanténban.

Ott egy dajkának lett pozitív a koronavírustesztje, a többiek kontaktszemélynek számítanak. Az intézményben egyébként november 26-án fertőtlenítettek.

Az Operatív Törzs hivatalos adatai szerint november 26-ig 8037 ember fertőződött meg Csongrád-Csanád megyében koronavírussal. Ez 377-tel több, mint egy nappal korábban volt.