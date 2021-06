Három napon át ünneplik a 200 éves szélmalmot – Fotók

Fotó- és dokumentumkiállítás nyílt csütörtök délután a dorozsmai könyvtárban a szélmalomról, ezzel pedig elkezdődött a háromnapos ünnep a városrészben. Idén 200 éves ugyanis a szélmalom, amit impozáns fotókon mutatnak most be.

A megnyitón Mihálffy Béla önkormányzati képviselő elmondta, a dorozsmaiaknak szívügye a hagyományőrzés, ezért is szervezték meg a programsorozatot.

A szervező Petőfi Sándor Művelődési Ház vezetője, Hajdú Géza jelezte, igazi különlegességeket vonultatnak fel a kiállításon a malomról és Dankó Pistáról is, akinek a hegedűje is látható lesz szombaton a művelődési házban. Közölte, pénteken festménykiállítás nyílik a dorozsmaiak otthonában megtalálható képekből, a mostani alkalomra ugyanis összegyűjtötték azokat.

De szintén csütörtökön mutatták be a Dorozsmai Füzetek 27. részét is, amiben Dankó Pista életére emlékezik Tóth György „Hej, az a híres dorozsmai nóta…” címmel.

Nem véletlen, hogy épp most tárták a nagyérdemű elé az írást, hiszen Dankó Pista nótája által lett országos híre a malomnak. Az ő tollából, valamint Pap Zoltán szegedi dalszerzőtől származik a Nem forog a, nem forog a dorozsmai szélmalom kezdetű nóta.

A füzet szerzője jelezte, ilyen ipari műemlékből ugyan több is van az országban, de olyan malom, amelyet híres nótában is megénekeltek, csak egyetlen van hazánkban, Kiskundorozsmán. A füzetből kiderül az is, hogy a dal egyes feltételezések szerint 1885-ben íródott, de Dorozsmán akkortájt tucatnyi malom üzemelt, ezért nem tudni, hogy valójában a mai, Faragó-féle szélmalom ragadta-e meg a nótaíró fantáziá- ját.