Három napos forgatag vette kezdetét a Szent István téren – Fotók

Három napon át 9 és 23 óra között lehet beszerezni kézműves csodákat a Szent István téren, ahol huszonhárom hazai borászat remekműveiből is lehet fogyasztani. Többen már szombat délelőtt vásároltak, az eső sem riasztotta el őket.

Ezt ne hagyja ki! A baloldal kreativitással akarja átírni a jogrendszert

Bár a járvány miatt idén is elmaradt a Szegedi Borfesztivál, a szegediek mégsem maradnak az ország legfinomabb borai nélkül. A Szent István téren ugyanis három napon keresztül huszonhárom hazai borászat remekműveit lehet fogyasztani, valamint haza is lehet belőlük vinni.

Két megyei borászat, a klárafalvi Kontyos Borház és a csengelei Jónás Borászat is várja a „szomjas” városlakókat. Ugyanakkor a legtöbb standnál leginkább a villányi és a szekszárdi borok dominálnak.

Például Joó Ferencék standjánál is, ahol három hazai borászat termékeiből lehet válogatni, köztük a villányi Maczkó borokból is. Az üzletvezető elmondta, emellett Egerből a Sike Borászatot, míg Pécsről a Belward Pincészetet hozták el a szegedieknek. Kiemelte, nagyon örültek, amikor megtudták, hogy hosszú hónapok után végre lesz lehetőség az árusításra ilyen formában. Hozzátette, az is öröm számukra, hogy végre kiszabadulhatnak az otthonaikból az emberek és eljöhetnek a térre kikapcsolódni.

Persze a borok mellett szombaton, vasárnap és hétfőn is 9 és 23 óra között szebbnél szebb kézműves termékeket is be lehet szerezni, az ország minden pontjáról érkeztek árusok.

Így például egyedi kanalakat és bögréket, kézműves szappanokat, levendulás termékeket, különleges olajokat, vidám kopogtatókat, házi sajtokat és kolbászokat, valamint valódi bőrből készült öveket, táskákat és pénztárcákat is lehet vásárolni.

Az egyik kisebb sátorba bepillantva pedig egy rét tárulkozik a látogatók elé, persze a virágok nem valódiak, kerámiából készültek mind. Köztük pedig méhek és csigák is megbújnak. Egészen a fővárosból utaztak a szegedi térig, ahol nagy népszerűségnek örvendenek.

Lapunknak az árusító Horváth Laura elárulta, egyik ismerőse rendszeresen jár Szegedre termékeivel, tőle hallottak a mostani vásárról, amit nem szerettek volna kihagyni. Kérdésünkre elmondta, egyre népszerűbbek a kerámiavirágok, amiket csokorban szoktak vinni ajándéknak vagy az otthon dekorálására, leginkább a kisméretű, pasztell színűekből válogatnak sokan.