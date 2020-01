Három okospad wifivel Szegváron

Három napelemes okospadnál is feltölthetik a mobiljukat a szegváriak. A padoknál szabad wifi is elérhető.

– Még az előző település pályázott a helyi klímastratégiai projekten belül okospadok be­­szerzésére, amelyek nemrég ke­rültek a helyükre – mondta Szabó Tibor, Szegvár polgármestere. A padok 3 millió forintba kerültek. A pályázat a beruházás költségeinek a 100 százalékát támogatta.

– Egyet az iskola és a plébánia környezetébe, egyet a piac­hoz, egyet az újfalusi ABC-hez telepíttettünk. Nap­energiával működnek. A padoknál lehet te­­lefont tölteni, wifijelet fogni, ami 4 méteres körzetében érhető el. Éjszaka is használhatók. Kétméteres körzetben hangulatos világítást is nyújtanak – sorolta a polgármester. A klímastratégia jegyében a hőmérsékletet is mérik az ülőalkalmatosságok. Az adatokat egy rendszerbe továbbítják.

Már most is sokan megállnak a padoknál, hogy megnézzék az üzeneteiket vagy a közösségi oldalukat. Tavasztól minden bizonnyal az okospadokon üldögélők száma is megnövekszik. Nem kell attól tartani, hogy ha naposra fordul az idő, akkor felmelegszik majd az ülőfelület. Egy beépített hűtőrendszer gondoskodik róla, hogy mindig kellemes hőmérsékletű maradjon.