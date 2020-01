Február elsejétől három utca neve változik meg Röszkén. A település lakói szavazhattak is az új utcanevekről, amelyek közül az egyik a régi röszkei paprikafeldolgozás hagyományaira utal.

2011-ben törvénybe foglalták: közterület, illetve közintézmény nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett. Érvényes a rendelkezés olyan kifejezésekre, szervezetek nevére is, amelyek a XX. századi önkény­uralmi politikai rendszerre közvetlenül utalnak. Röszke önkormányzata ezért a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását figyelembe véve három utca elnevezését változtatta meg, 2020. február 1-jei hatállyal. A Felszabadulás utcát februártól Fő utcának, a Gorkijt Hasító utcának fogják hívni, a Ságvári Endre utcát pedig Tulipánra nevezik át.

Régen a Hasítólányok vágták a paprikát

– A képviselő-testület megtárgyalt több lehetőséget, ezeket szavazásra bocsátottuk. Létrehoztunk egy szavazást a facebookon, valamint a polgármesteri hivatalban, a teleházban és a művelődési házban is helyeztünk ki dobozt, ahol leadhatták az emberek a szavazataikat, és maguk is javasolhattak nevet – tudtuk meg Borbásné Márki Mártától, a település polgármesterétől. Az érintett utcák lakói körében is végeztek felmérést. Az új utcanevek közül a Hasító utca a röszkei paprikafeldolgozó hagyományokra utal – azokra az időkre, amikor még kézzel zajlott a feldolgozás, és még nem nemesítettek édes fűszerpaprikát. – Hasítólányok vágták fel hosszában az erős paprikát, eltávolították az erezetét, és a paprikahéjat szárították meg, ami már nem volt csípős – avatott be minket a polgármester, hogyan készült egykor a csemege fűszerpaprika.

A járási hivatal állítja ki az új okmányokat

Azokban az esetekben, amikor költözéssel nem jár a lakcímváltozás, mert a közterület elnevezése változik meg, az új személyi igazolványt és lakcímkártyát hivatalból állítja ki az illetékes járási hivatal. A lakosságnak teendője nincs, postai úton kapják majd meg az új okmányokat. Az ingatlanok tulajdoni lapján központilag vezetik át a változást. A közterületek nevének megváltozásáról a polgármesteri hivatal értesíti a kormányhivatalt, a járási hivatalt, a címképzésért felelős szervet, a rendőrkapitányságot, a katasztrófavédelmet, a mentőszolgálatot, a közműszolgáltatókat és a postát.

Van feladatuk a röszkeieknek is

Egyéb szerződések esetén az utcanévváltozás bejelentése a lakosság feladata, a forgalmi engedélyekre nem kötelező átvezetni. Bejelentési kötelezettségük van ellenben az őstermelőknek, a vállalkozásoknak, az érintett utcákban telephellyel rendelkező gazdasági társaságoknak, üzleteknek, civil szervezeteknek. Erről további részleteket Röszke honlapján találnak az érintettek, illetve a polgármesteri hivatalban is érdeklődhetnek.