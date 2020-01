Háromezerkétszázan felvételiztek a megyében

Mindkét feladatsor esetén 45-45 perc állt a diákok rendelkezésére, tárgyanként tíz feladattal. Matematikából és magyar nyelvből külön-külön 50 pontot szerezhettek a vizsgán. Ebben a tanévben a középiskolák 64 százaléka, 434 intézmény határozta meg, hogy a hozzájuk jelentkezőknek előzetesen részt kell venniük a központi írásbelin. A felvételi vizsgán múlik a felvételizők pontjainak legalább 50 százaléka. Egyes középiskolák szóbeli vizsgákat is rendezhetnek, ezeket február 24. és március 13. között tartják majd – erről minden érintett diákot értesítenek. Azok a tanulók, akik az írásbelin alapos ok miatt nem tudtak rész venni január 23-án 14 órától írják a pótló vizsgát. Április 30-ig minden diák tudni fogja, hogy melyik iskolába vették fel, a beiratkozásokat június 22-24. között tartják az intézmények.

These might interest you