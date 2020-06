Hasznos tudnivalókról tájékoztatták a határátlépőket – Fotók

A határon a leggyakoribb visszafordítási ok a hiányzó vagy érvénytelen okmány – hangzott el tegnap Röszkén. A nyári szezon kezdetén az utasforgalmat érintő aktuális szabályokat, hasznos tudnivalókat az adóhatóság, a rendőr-főkapitányság, valamint a kormányhivatal munkatársai ismertették.

A Röszkén tartott sajtótájékoztatón Baukó Levente alezredes, a Határrendészeti Szolgálat vezetője elmondta, évente 19-20 millió utas lépi át a magyar határt, a legerősebb forgalmat a nyári hónapok adják, tavaly ez 2,1 millió autóst és 6,7 millió utast jelentett.

A várakozások Röszkén és másutt is a hétvégén hosszabbak, szükség esetén egyirányúsítják a röszkei–horgosi közúti átkelőt. Erre gyakran szükség is van, a schengeni határt az utazók egyharmada megyénkben lépi át. Megtudtuk, a leggyakoribb visszafordítási ok a hiányzó, vagy érvénytelen okmány.



Némedi-Varga Éva pénzügyőr alezredes, a NAV sajtófelelőse a behozható jövedéki termékekről beszélt. Kiderült, hogy halad a világ, már az e-cigaretta töltő folyadéka is jövedéki termék, így behozatala korlátozott. Unión kívülről Magyarországra – 17 éves kor felett – 40 szál cigaretta vagy 16 liter sör vagy 4 liter bor hozható be vám- és adómentesen.



Az általános vámmentes keret 300 euró, 10 ezer euró felett pedig be kell jelenteni a készpénzt, vagy ennek megfelelő értékpapír, utazási csekket. Orvosi igazolással 90 napra elegendő gyógyszerrel lehet utazni, a házi kedvenc pedig állatútlevéllel minden további nélkül mehet a családdal. Az okmányt a körzeti állatorvos állítja ki.

Borcsik Zoltán, a kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának vezetője a decembertől szigorúbb növényegészségügyi rendelkezésekről beszélt, védik a hazai állományt a betegségektől és a kártevőktől. Öt kilogramm friss fogyasztású termék áthozható a határon, de a dinnyéből például egy darab az engedélyezett, ha ennél súlyosabb. A burgonya, a cserepes palánta és a koszorú azonban teljesen tiltott kategória.