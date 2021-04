Hat cég építkezne Makó-Újvároson

Hat reménybeli kivitelező jelentkezett, közülük fogják kiválasztani az újvárosi kézilabdacsarnok felépítőjét, aztán indulhat a munka Makón. A győztesnek 500 napja lesz rá, az alapkőletétel leghamarabb a nyáron várható.

Legutóbb az év elején számoltunk be arról, hogy holt tart az újvárosi kézilabdacsarnok ügye – akkor írták ki azt a közbeszerzési eljárást, aminek most az elbírálási időszaka zajlik. Farkas Éva Erzsébet polgármester az április 13-i, városházi sajtótájékoztatón bejelentette: a kiírás hat cég érdeklődését keltette fel, közülük fogja kiválasztani a kivitelezőt a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. Ha ez a lehető leggyorsabban sikerül, akkor is legalább két hónapig tart még az eljárás – hangzott el.

40 milliós előkészítés

Mint korábban megírtuk, Makón az önkormányzat a csarnok helyéül a Justh Gyula utcai közösségi ház területét jelölte meg, amit le is bontottak még 2018-ban.

A körzet önkormányzati képviselője, Mágori András meg is jegyezte: azóta kapott emiatt hideget-meleget, és örül, hogy végre célegyenesbe fordult a beruházás. A közösségi ház bontására, majd a szemközti egykori bölcsőde felújítására, átalakítására, ahová a nyugdíjasklubok költöztek, 15 milliót költött a város. A közművesítéssel együtt azonban összesen közel 40 millió forintot költött eddig Makó a csarnoképítés előkészítésére. És még fog is költeni, hiszen 15 új parkolóhelyet tervez itt kialakítani, ráadásul a régieket is fel fogja újítani.

900 milliós beruházás

Maga a csarnok azonban teljes egészében állami beruházásként valósul meg, és 900 millióba fog kerülni. Mint a kiírásban olvasható, a feladat az építmény kulcsrakész állapotban történő átadása Makón a már meglévő, rendelkezésre bocsátott kiviteli terv alapján. Erre a legjobb pályázatot benyújtó vállalkozásnak 500 nap, azaz nagyjából másfél év áll rendelkezésére.

Ami a létesítmény paramétereit illeti, alapterülete 2 ezer négyzetméteres lesz, és az egyéb helyiségek, például öltözők, vizesblokkok mellett 23×44 méteres küzdőtere, valamint 150 ülőhelyes nézőtere lesz.

A gazdaságos működtetés érdekében megújuló energiaforrásokkal lehet majd üzemeltetni.

Nyári alapkőletétel

Az országban egyébként összesen 60 hasonló épül; a makói egy kicsit másként fog kinézni, mint a többi, hogy illeszkedjen a város építészeti összképéhez. A munka, ha a közbeszerzési eljárás mindjárt elsőre sikeres lesz, akár már idén nyáron elindulhat az építkezésre kijelölt területen.