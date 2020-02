Hat megyei ápoló kapott Szakmai Kiválóságért Díjat – Fotók

Szegedi, makói, hódmezővásárhelyi és szentesi ápolók munkáját ismerték el pénteken Szegeden. Rovó László rektor szerint mindannyian áldozatos munkát végeznek a megpróbáltatások ellenére.

2014 óta minden évben február 19-én, Kossuth Zsuzsanna születésnapján a magyar ápolókat ünnepeljük. Ebből az alkalomból pénteken a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Csongrád Megyei Területi Szervezete díjakkal ismerte el azokat az egészségügyi ápolókat, akik a megyei kórházakban középvezetői feladatokat látnak el, miközben magas szinten oktatási tevékenységet is végeznek.

Irinyi Tamás, a szervezet megyei elnöke kiemelte, harminc éve van a pályán, annak idején ő is segédápolóként kezdte, az elmúlt három évtized alatt pedig sokat kellett hallatnia a hangját ahhoz, hogy az ápolókat elismerjék. Úgy véli, sikeres volt, hiszen egyik elismerés, amit megkaptak, az a február 19-i nap, de a bérfelzárkózás is ide tartozik, valamint ebből a célból hozták létre 2015-ben a Szakmai Kiválóságért Díjat is.

Ezt Bujáki Anita, a SZAKK II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ osztályvezető ápolója, Dlene Andrásné, a hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház belgyógyászati osztályának főnővére, Nagy Annamária, a SZAKK Nephrológia és Hypertonia Centrum Dialízis Központ dializáló főnővére, Sinkó Edit, a szentesi Bugyi István Kórház sürgősségi osztályának főnővér-helyettese, Szakács Károly, az OMSZ Dél-alföldi Regionális Központ Mentőszervezetének szegedi főápolója, illetve Viziné Kondráth Brigitta, a makói kórház sürgősségi osztályának főnővére vehette át pénteken.

Az ünnepségen Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora is köszönetét fejezte ki az ápolóknak. Mint mondta, harminc éve meghatározó szerepet tölt be az életében az egyetem és az egészségügy, éppen ezért jól látja azokat a problémákat és sikereket, amivel az egészségügyi dolgozók szembesülnek nap, mint nap. Kiemelte, nagy öröm számára, hogy ilyen sokan helyben maradnak, hogy ilyen áldozattal végzik munkájukat. Hangsúlyozta, hazánkban a szegedi klinikai központ az az intézmény, ami a legmagasabb szinten végzi a munkát az egészségügyben, ez pedig nagy részben annak köszönhető, hogy jól képzett humánerőforrást tudhat magáénak a központ.

Lengyel Csaba, a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (SZAKK) megbízott elnöke rámutatott, mintegy másfél millió betegről gondoskodnak az ápolók Szegeden évről-évre, mindannyian embert próbáló munkát végeznek, miközben empatikusak és kedvesek tudnak maradni. Hozzátette, a fejlesztések és az eszközbeszerzések mit sem érnek az ilyen szakemberek nélkül.