Hatalmas összefogás indult a Gergő ligetért

Példátlan összefogás indult a Gergő liget megmentéséért. Egy vállalkozó felajánlotta, hogy saját költségen bekameráztatja, így tartva távol a huligánokat, szombatra pedig szemétszedést hirdettek, hogy önkéntesek rendbe tegyék a területet.

Azt követően, hogy Farkas András kedd este a Facebookon bejelentette, megszünteti az általa 20 évvel ezelőtt létrehozott Gergő ligetet és az Újhíd lábától a Maros-torkolatig húzódó tanösvény sem viseli ezentúl a Rotary nevet, példátlan összefogás indult a városban. Mint arról lapunkban beszámoltunk, a 73 éves férfi azt elégelte meg, hogy saját költségén teszi újra és újra rendbe az unokájáról elnevezett ártéri pihenőhelyet, miután azt huligánok rendszeresen feldúlják. Mint fogalmazott, ez a hely már nem az, amit létrehozott, ezért nem gondozza tovább.

Miután döntése nyilvánosságra került, a rengeteg sajnálkozó komment között több segítség-felajánlás is érkezett. Szombat délelőtt 10 órától például szemétszedő akciót hirdettek, amelyre várják azokat az önkénteseket, akiknek fontos, hogy továbbra is kulturált maradjon ez a kedvelt kirándulócélpont. Farkas Andrást megkereste Mihálik Edvin Zöld Város programért felelős tanácsnok is, hogy egyeztessenek, továbbá megindult az egyeztetés az önkormányzat és a területet kezelő ATIVIZIG között is. Ráadásul azóta önkéntesek minden nap járőröznek a ligetben, így az itt dorbézoló fiatalok eltűntek. Lapunkon keresztül felvette a kapcsolatot Farkas Andrással Jakab Gusztáv is. A szegedi vállalkozó azt ajánlotta fel, hogy bekameráztatja a területet, így növelve annak közbiztonságát. Mint mesélte, ő is sétált már a tanösvényen, ezért szívesen támogatja anyagilag annak megmaradását.

– Nagyon örülök a fejleményeknek, jó látni, hogy sokan tesznek az ügyért – mondta lapunknak Farkas András, aki nem gondolta volna, hogy ennyi embert megmozgat majd posztjával. Hozzátette: ha valóban lesz majd, aki gondozza a területet, természetesen ő is segít majd. A köztéri bútorokat ennek ellenére terveinek megfelelően elszállíttatja, hiszen azok jelenlegi állapotukban nem méltók a kihelyező Szent-Györgyi Albert Rotary Club nevéhez. A tagok ezeket felújítják, addig pedig eldől majd, érdemes lesz-e visszavinni, valóban megoldódik-e a terület hosszú távú kezelése, amikor már az nem csak Farkas Andráson múlik majd.