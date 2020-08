Határon túli magyar művészek tárlata nyílt meg Makón – Galéria

Nem mindennapi tárlat nyílt augusztus 20-a előestéjén a makói József Attila múzeumban: a városban a rendszerváltástól 2006-ig működött, határon túli magyar művészeket fogadó művésztelep munkáiból láthat válogatást a közönség.

Az egykori művésztelep résztvevői az évek során a várost mintegy hatszáz alkotással gazdagították. Ennek a kollekciónak a kezelője ma a József Attila Múzeum. Azt, hogy most – a trianoni centenárium kapcsán ezekből rendezzenek kiállítást Ima Magyarországért címmel – a két volt telepvezető, Jámborné Balog Tünde és Gilinger Katalin javasolta az intézmény vezetőjének, Szikszai Zsuzsannának.

A tárlatot Jámborné Balog Tünde nyitotta meg.

– Az egész országban különleges volt ez a művésztelep, hiszen olyan erdélyi, felvidéki, délvidéki művészek jöttek itt össze, akik itt találkoztak először – mesélte Gilinger Katalin. A kezdetekkor volt, akit csak külön meghívólevéllel engedtek Makóra. Akik eljöttek, egymást is inspirálták. Volt, akinek itt teljesedett ki vagy vett új irányt a művészi pályája. Közülük néhányan sajnos már nem élnek – tette hozzá Gilinger Katalin.

Szikszai Zsuzsanna azt is elmondta, hogy a művésztelepi gyűjteményt szerte az országban sokfelé jegyzik, a művek közül eddig is sokat adtak át különböző kiállításokra ideiglenesen. Ami a mostani tárlatot illeti, a közönség mintegy 60 alkotást láthat októberig a makói múzeumban. A művésztelep egyik hagyománya volt, hogy minden évben volt egy központi témája az alkotásnak – ezúttal azokat a műveket mutatják be, amelyek ihletője a magyarság, illetve a magyar történelem valamely jeles eseménye volt.