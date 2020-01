Határozatképtelen volt a rendkívüli közgyűlés

Nem mentek el a baloldali képviselők a hétfői rendkívüli közgyűlésre, amit a parkolóper ítélete miatt hívtak össze a Fidesz és a KDNP kérésére. A testület így érdemben nem tudott ülésezni, a fideszesek szerint törvénysértések sorozata történt.

Nagy Sándor alpolgármester gyakorlatilag azonnal határozatképtelennek nyilvánította a hétfő reggeli rendkívüli közgyűlést Szegeden, mert rajta kívül csak nyolc fideszes és KDNP-s, valamint egy független képviselő jelent meg.

Már az is érdekes volt, hogy a közgyűlést a polgármester nem a szokásos helyszínre, a díszterembe hívta, hanem egy fél osztályteremnyi tárgyalóba, a hivatal egy másik épületébe, mert – állítása szerint – a dísztermet takarítják. A képviselők először 8 órakor találkoztak, ez körülbelül egy percig tartott. Nagy Sándornak ennyi idő kellett, hogy határozatképtelennek nyilvánítsa az ülést, mert kevés képviselő jelent meg.

A forgatókönyv fél órával később megismétlődött, azzal a különbséggel, hogy a megjelentet nem hagyták el egyből a termet.

Tápai Péter, a Fidesz frakcióvezetője elmondta, hogy a városvezetés már a demokrácia látszatára sem ad, szerinte törvénysértések sorozata történt. Azt is mondta, hogy újabb rendkívüli közgyűlés összehívását fogják kezdeményezni, egészen addig amíg el nem érik céljukat.

A szegedi Fidesz elnöke pedig arról beszélt, hogy önkényuralom van a városban. Bartók Csaba szerint is újabb rendkívüli közgyűlést kell összehívni.

A testületi ülést egyébként azért kezdeményezte a Fidesz és a KDNP, hogy állítsanak fel a egy bizottságot, ami azt vizsgálná, hogy milyen érintettjei vannak még a parkolóbérlet-botránynak, illetve, hogy hívják vissza az önkormányzat többségi tulajdonában álló Szegedi Vízmű Zrt. igazgatósági elnöki posztjáról a korábbi címzetes főjegyzőt, valamint menesszék Botka László kabinetfőnökét.

Ha Botka Lászlóék nem is, de elment a közgyűlésre érdeklődőként Szalay István. A korábbi szocialista polgármester azt mondta, hogy az ő idejében nem volt hasonló, de ha lett volna akkor vállalta volna a vitát, nem úgy mint Botka László. Ráadásul nem egy eldugott irodában, hanem a díszteremben – tette hozzá a korábbi városvezető.

Ismert: a Gyulai Törvényszék másodfokon 1,35 és 2,5 millió forint pénzbüntetéssel sújtotta január 10-én az ingyenes szegedi parkolóbérletek ügyében indult perben a vádlottakat, a Szegedi Közlekedési Kft. korábbi vezetőit, a város egykori címzetes főjegyzőt, a korábbi alpolgármestert, valamint Botka László polgármester kabinetfőnökét.

A törvényszék megállapította, hogy a vádlottak 2010 és 2012 között ingyenes parkolóbérletet biztosítottak természetes és jogi személyeknek úgy, hogy erre képviselő-testületi felhatalmazásuk vagy egyéb jogszabályi alapjuk nem volt. Olyanok is részesültek ingyenes parkolóbérletben, akik semmilyen kapcsolatban nem álltak az önkormányzattal.

A 2008-ban és 2009-ben kiosztott bérletek ügyében indult eljárást elévülés miatt megszüntette a bíróság. E döntés ellen az ügyész és a védelem is fellebbezést jelentett be, a bűnösség megállapítását és súlyosabb büntetés kiszabását, illetve bűncselekmény hiányában történő felmentést kérve.