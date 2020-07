Hazajárnak nyaralni Katihoz

Júliustól augusztus végéig ismét gyerekekkel népesül be Magassy Katalin ásotthalmi tanyája, ahol idén is ingyenes a nyári napközis gyermekfelügyelet. Ez nem csak lődörgést és szórakozást jelent, a játék és hasznos ismeretek megszerzése mellett a házimunkából is kiveszik a részüket a gyerekek.

Ezt ne hagyja ki! Kattintson ide: hirvilag.hu - Több tucat újság, hírportál, rádió és televízió legérdekesebb és legfrissebb hírei - Kattintson ide: hirvilag.hu Bevallom, számtalanszor jártam már Magassy Katalin tanyáján. Legutóbb múlt hét pénteken, majd most egy héttel később. Nehéz munka, amikor magánember helyett újságíróként kell viselkednem, ami úgy néz ki, hogy tollat és papírt veszek elő, de Kati még ebben is segített. Majdnem megírta helyettem Nem hiába lett szerkesztőségünk titkos szavazásán az Év Aranyemböre Magassy Katalin, gyakorlatilag a cikket is majdnem megírta helyettem. Ezen a kevésbé nyárias péntek reggelen épp valami kézimunkában segített egy lánynak, majd azt mondta, készült, minden fontos dolgot lejegyzett, és a kezembe nyomta a három oldal teleírt papírt. Közben a kisbusszal megérkezett egy csapat gyerek, mindannyian mintha hazajöttek vol­­na, ott folytatták a játékot, ahol előző nap abbahagyták. Egy szőke biciklis kisfiút egy másik szőke fiú, Bence rolleren üldözte, voltak, akik kerti munkát végeztek, a nagyobb fiúk trambulinoztak. Azt add, amit kapni szeretnél És akkor nézzük Kati jegyzeteit. Tavaly, amikor először jártunk itt, megírtuk, egy pályázatnak köszönhetően a tábor három éven át ingyenes. Ez a második. Kati minden hétfőt azzal kezd, hogy a tábor mottóját el­­magyarázza a gyerekeknek: azt add, amit kapni szeretnél.

– Sok gyerek évek óta idejár, itt nőnek fel. Olyan, mintha a nagymamához jönnének nyaralni, csak én nem kényeztetem őket. Sokan itt mosogatnak először. Ez kötelező, ebéd után mindenki eltakarít maga után. Jutalom jár azért, ha más helyett is elmosogat valaki – magyarázta.

Nem csak ásotthalmi gyerekek nyaralnak a tanyán, Joó Patrícia és ikertestvére, Daniella Szegedről ér­­kezett.

– Tisztább a levegő, nincs bezártság, itt csomó gyerek és csomó játék van. A felnőttek kedvesek, és sok új barátot szerzünk – sorolta Patrícia, mintha egy jól sikerült iskolai fogalmazásból olvasná, pedig nem, itt ez a valóság. Fotó: Kuklis István Még medencét is csináltak maguknak. A fiúk a régi ku­­tyakennelt megszabadították a trombitafolyondártól, elkezdtek gödröt ásni, amiből három nap múlva egy kisebb tó lett. Kende hozott bele fóliát, teleengedték vízzel, és strandot nyitottak. Másnap kilapított ká­­­­vékapszulákkal szórták te­­le a medencét, és kezdődött a kincs­­vadászat. Krumplit ültettek Botond hozott ostort, felírta egy papírlapra, hogy ezer, ké­­sőbb 700 forintért (lányoknak ingyen) csattogtatni tanít, mi­­re a többiek belépőt kezdtek szedni a strandra. Hamar bartert kötöttek, ingyenoktatásért ingyenstrandolás járt.

Túrázni is szoktak az er­­dő­­be, ami néhány lépésnyire kezdődik a tanyától. Gergő, Máté, Domi és Roland krumplit ültettek, madárijesztőt is ké­­szítettek, de Máté elárulta, hogy Gergő, aki ért hozzá, meg­­mondta, nem biztos, hogy kinő, mert újkrumplit ültettek, ami nem volt kicsíráztatva.