Hazánk egyik legnagyobb tárlata Szegeden + galéria

Augusztus 19. és 23. között várják az érdeklődőket, akik 9 és 18 óra között vehetik szemügyre a csodálatos élővilág ékességeit.

Zebrapinty, fenyőpapagáj, rózsás kakadu, örvös sándorpapagáj, színkanári, ékfarkú amandina, beszélő jákó papagáj, kínai törpefürj, ezüstcsőrű pinty – többek közt ilyen csodálatos madárvilág tárulkozik a látogatók elé a Szegedi Szakképzési Centrum Gábor Dénes Szakgimnáziumában.

A szervező Délterületi Díszmadártenyésztők és Természetvédők H-21 Egyesület elnökétől megtudtuk, 37 kiállító hatszáznál is több madarát lehet megnézni. Pintér Csaba elmondta, már ötvenkettedik alkalommal szervezték meg a programot, azonban idén a vírushelyzet miatt igen nehézkes volt megrendezni, de szerinte megérte, hiszen már az első napon tapasztalható volt az óriási érdeklődés. Jóval többen voltak, mint a korábbi évek tárlatainak első napján.

Hozzátette, folyamatosan csörög a telefonjuk napok óta, mindenki arról érdeklődik, hogy meg lesz-e tartva a program, hogyan lehet bejutni. Szerinte azért is kíváncsiak ilyen sokan az eseményre, mert most minden fesztivál elmaradt, nem igazán vannak programok. Kiderült, jelenleg ez most hazánk egyik legnagyobb tárlata, ami a hosszú hétvégén látogatható.