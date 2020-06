Hazánk megmaradásáért túráztak

A magyarság borzasztóan nehéz 100 éve előtt adóztak.

Az első világháborús emlékhelyeket látogatták meg azok a bátor vállalkozók, akiket sem az eső, sem a 8 kilométer séta nem riasztott vissza csütörtök délután. A trianoni békeszerződés 100. évfordulóján civilek szervezték meg a szegedi városi túrát hazánk megmaradásáért.

– Az volt a célunk, hogy fejet hajtsunk az első világháborúban elhunyt elődeink előtt. A békediktátum legnagyobb kockázata az volt, hogy Magyarország akár el is tűnhetett volna a történelem süllyesztőjében, ám a mostani Magyarország megmaradásáért és jövőjéért is szót kell emelni, ezeket a célokat szolgálja a séta – magyarázta Nógrádi Tibor, a túra szervezője.

Hozzátette, szeretnének néhány nem közismert tényre is rámutatni, többek között arra, hogy a székely Himnusz szerzője, Mihalik Kálmán sírja a Belvárosi temetőben található Szegeden, a séta utolsó állomása ez volt. Nógrádi szeretné, ha ezt minél többen tudnák és rónák le a kegyeletüket a szerző előtt.

A túra az SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar udvari emlékhelyéről indult Újszegedről, a résztvevők tiszteletüket tették többek között a Dóm téri, a Rigó utcai és a Mars téri emlékhelyen. – A magyarság borzasztóan nehéz száz éven van túl, mi akik az anyaországban élünk és azok a magyarok is, akik más országba szakadtak. Most az összetartozást ünnepeljük ezzel a sétával is – fogalmazott Nógrádi. A városi túra szentmisével zárult, a Kálvária téri Szent Kereszt templomban Fazakas Attila plébános tartott istentiszteletet hazánk megmaradásáért.