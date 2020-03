Házhoz szállít a kisteleki bolt – Fotók

Egy családi kisbolt házhoz szállításba kezdett Kisteleken: felár nélkül elviszik a megrendelt élelmiszereket, csak hogy vásárlóik otthon tudjanak maradni. A tapasztalatok azonban egyelőre azt mutatják, hogy sokan még mindig nem foglalkoznak az intelmekkel.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: 13 desszert, amit képtelenség elrontani

Saját autóval, ingyen elfuvarozzák a megrendelt élelmiszereket a boltosok, hogy elérjék: aki csak teheti, maradjon otthon. Telefonon, messengeren vagy akár egy kis cetlin is le lehet adni a bevásárlólistát. Aki nem kér házhoz szállítást, az is felhasználhatja ezt a lehetőséget arra, hogy ne kelljen sok időt a boltban töltenie, illetve mások mögött sorban állnia, hiszen a kért termékeket összekészítik számára.

– Azt láttuk, hogy amióta elkezdték hangoztatni, hogy biztonságosabb a négy fal között, mintha kétszer annyian mászkálnának az utcákon – mesélte Kriván Katalin. – A vásárlóinknak is mondogatjuk folyamatosan, hogy maradjanak otthon, de ők csak legyintenek, hogy jönnek holnap is. Úgy látom, nem veszik eléggé komolyan a jelenlegi helyzetet – tette hozzá.

A kisbolt tulajdonosa lapunknak elárulta, az elmúlt három napban alig néhányan éltek a házhoz szállítás lehetőségével. Aki pedig rendelt, az se nagy tételben, vagyis nem élnek vissza a lehetőséggel, hogy hatalmas súlyokat cipeltessenek otthonukba másokkal. Viszont jó ötletnek tartották a kezdeményezést.

– Valószínűleg sokan még nem is hallottak erről a lehetőségről. Főleg az idősekhez nem jutott még el a híre, akiknek ezzel a leginkább kedveznénk, hiszen eddig csak a közösségi oldalon hirdettük ezt a szolgáltatásunkat. Bízunk benne, hogy szájhagyomány útján hamar elterjed a hírünk. Természetesen, ha egy megrendelésünk van, azt is kiszállítjuk, de ezzel a szolgáltatással tényleg az volt a célunk, hogy sokaknak segítsünk – mondta Kriván Katalin, aki bízik benne, hogy kezdeményezésükhöz más, nagyobb boltok is csatlakoznak Kisteleken.

– Egy biztos: ha már belevágtunk, mi addig csináljuk amíg a veszélyhelyzet fennáll – hangsúlyozta a Délmagyarországnak Kriván Katalin.