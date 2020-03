Házi süteményekkel támogatták a gyermekrohamkocsi megvásárlását

Egész napos családi program lett a jótékonysági sütinapból, amelyet vasárnap rendeztek Petőfi-telepen. Nagyjából félszázan kínálták házi készítésű édességeiket, hogy hozzájáruljanak egy gyermekrohamkocsi megvásárlásához, közben a művelődési házban lehetett zsonglőrködni, sminkelést tanulni vagy hajat fonatni is.

Házi készítésű édességekkel telt meg vasárnap délelőtt a Petőfi-telepi Művelődési Ház nagyterme, ahol jótékonysági sütinapot rendeztek. Egy országos kezdeményezéshez csatlakozott ezzel Szeged, amelyet a Csodacsoport Facebook-közösség indított útjára. A csoport annak idején az SMA-s Zente gyógykezelésének segítésére jött létre, 4 hónap alatt több mint 90 ezer tagja lett. Most a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálatnak gyűjtenek egy gyermekrohamkocsi megvásárlására.

– Amikor meghirdették az országos sütinapot, és láttam, hogy Szegedről még nincs a szervezésre jelentkező, úgy döntöttem, megcsináljuk – mondta Farkas László, az esemény főszervezője.

– Közel ötvenen jelezték, hogy készítenek süteményeket, amelyeket aztán adományokért árulnak. Mások pedig programokkal járultak hozzá a rendezvényhez: a nap során arcfestés, hajfonás, terápiás kutyasimogatás, sminkoktatás, elsősegély foglalkozás és muffin díszítő workshop is várta az érdeklődőket.

A házi sütemények darabját 100-250 forintos átlagáron lehetett megvásárolni – legalábbis ennyi volt a minimálisan elvárt adomány.

– Én többet adtam, hiszen jótékonyságról van szó – mondta Káity Mónika, aki tejfehérje-érzékeny fiának is talált megfelelő édességet, és a család többi tagját is meg tudta lepni valamivel.

– Amúgy sem szeretek sütni, így legalább gyorsan beszereztem a hétvégi ebéd utáni édességeket – mosolygott a nő.

– A mézeskalács a kedvencem. Ez a Hello Kitty-s viszont olyan szép, hogy inkább megtartom dísznek – mutatta kiválasztott süteményét a nyolcéves Balogh Eszter. Többnyire azért ennél egyszerűbb süteményekkel készültek a jótékonykodó háziasszonyok: kókuszgolyóból és muffinból volt a legtöbb, de olyan is akadt, aki egészséges édességgel próbálkozott.

– A zabpelyhes keksz nem fogy olyan jól, mint a diós nápolyi – mosolygott Eszteró Zsolt testépítő világbajnok, aki párjával, Bea asszonnyal kínált kétfajta süteményt. Pedig, mint kiderült, előbbit is cukorral készítették.

– Időnként lehet bűnözni, főleg ha jótékonyságról van szó – tette hozzá a sportoló.

A rendezvényen mindenki zárt dobozokba dobhatta be adományait, az összegyűjtött pénzt teljes egészében eljuttatják a gyermekmentő szolgálatnak.