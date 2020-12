Helyben gyártott padokat kérhetnek az apátfalviak házaik elé

Aki Apátfalván jár, annak alighanem feltűnnek az utcákon, köztereken elhelyezett egyedi küllemű padok. Ezeket helyben gyártják, és a község lakói ingyen kérhetnek belőlük a házuk elé.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

– Semmibe sem ke­­rül, sőt az önkormányzat ki is szállítja az igénylőknek – mondta Szekeres Ferenc a helyben gyártott padokról, amelyek különleges megjelenésükkel hívják fel magukra a figyelmet. Az ülőalkalmatosság háttámláján ugyanis kacskaringós betűkkel nemcsak a falu neve olvasható, de ékesíti a nevezetes apátfalvi fehér hímzés egy-egy motívuma is. Mindezek mellett – kipróbáltuk – még kényelmes is.

Szekeres Ferenc elmondta, azt, hogy hogy nézzen ki, még az előző képviselet találta ki. Az önkormányzat lakatos- és asztalosüzemében készülnek a padok 2015 óta. Közmunkások gyártják, ahogyan készítenek kerékpártárolókat, szemeteseket, virágládákat, sőt térkövet és szőtteseket is. Idén a falu összesen 90 közmunkást foglalkoztat, közülük 50-en dolgoznak a műhelyekben.

A padokból évente 40-50 darab készül Apátfalván, ed­­dig összesen mintegy 200-at helyeztek ki parkokhoz, játszóterekhez, középületek elé. De magánházakhoz is. Nagy az érdeklődés, várólista is van – tette hozzá Szekeres.

Az a célunk, hogy a község visszanyerje általuk régi, kedves falusi hangulatát: az emberek ne a tévé előtt üljenek, hanem a padok körül gyűljenek össze és beszélgessenek

– összegezte a lényeget. Ez persze idén a járványveszély miatt nemigen volt lehetséges, de bíznak abban, hogy ez már nem tart sokáig. Azt is elárulta, hogy a jövő évtől fedett kiülőket is készíteni fognak az apátfalvi közmunkások.