Helyére került a kishajókikötő

A projekttel, ami 299,95 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból valósul meg, a jelenleg is többfunkciós tu­­risztikai terület vonzerejét sze­retnék fejleszteni: a munka a végéhez közeledik.

Megírtuk: új közforgalmú kishajókikötőt is létesítenek, amely tartalmaz egy 300 négyzetméter alapterületű vízi pihenőhelyet büfével. Az úszóműves ki­­kötő acélszerkezeti munkái idén januárban befejeződtek, azóta elkészült a faburkolat, helyükre kerültek a korlátok, az elektromos és gépészeti feladatokat is elvégezték. Március 30-án vízi úton szállították az úszóművet végleges helyére, a Partfürdő előtti partszakaszra.

A napokban autódaru he­­lye­­zi el a parthoz rögzítést biztosító bejáróhidat és támrudakat. A központi móló alapjához a kö­­vetkező két hétben kapcsolják hozzá a kishajókikötő mólókat. Ez idő alatt az úszómű komplett összeszerelésére is sor kerül, mint a közüzemek összekapcsolása a parton ki­épített hálózattal, a ponyva felszerelése, és a büfé berendezése, ahol egyszerű ételek elkészítésére alkalmas konyhát is kialakítanak. Az összesen 96 méter hosszú kikötőállásoknál 48 kishajó tud majd kikötni, de 72 férőhelyesre bővíthető. Telepítenek egy kisebb, mozgáskorlátozottak számára használha­­tó úszóművet is.