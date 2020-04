Helytörténeti videósorozat készül

A helyi anekdotákat bemutató tízrészes sorozatot készít a könyvtárral együttműködve a múzeum. A két intézmény a közösségi média segítségével emberközelből mutatja meg a közönség számára a Szentes szempontjából jelentőséggel bíró személyiségeket.

A járványhelyzetre tekintettel, valamint az országos múzeumi trendekhez igazodva a Koszta József Múzeum – együttműköd­­ve a Szentesi Városi Könyvtárral – online, az interneten keresztül szeretné folytatni jelen helyzetben muzeológiai tevékenységét. Ezért felnőtteknek, fiataloknak és gyermekeknek is szóló helytörténeti műsort készítenek a múzeum munkatársai, amelyben tízrészes sorozatban dolgozzák fel a könyvtár által kiadott és szerkesztett „Szentesi anekdo­ták” című kötetet. Az elkészült vi­­deókat a múzeum közösségi oldalán láthatják majd az érdeklődők.

A készülő anyagokkal kapcsolatban Farkas László, a mú­­zeum igazgatója elmondta, a régimódi történetmesélés ha­­gyományait szeretnék feleleveníteni. Ezért kollégájuk, Szijj András ötlete alapján elkészítik a „Szentesi anekdoták” tízrészes videófeldolgozását: az epizódokban egy-egy érdekes, a város története szempontjából meghatározó személyiséget ismerhetünk meg emberi oldaláról a rövid, elgondolkodtató vagy humoros történeteken keresztül. A könyv Vágvölgyi Zoltán szerkesztésében készült el, aki elmondta, eredetileg Szentes irodalmi múltját és helytörténetét kutatta, de eközben olyan sok írásos emléket, anekdotát talált, amiért kár lett volna, ha elveszik.

Sallainé Gresó Klára, a könyvtár igazgatója is támogatta a kezdeményezést, hozzátéve, hogy további együttműködés is várható a két intézmény között.

Az említett könyvből Farkas László – aki egyben gyakorló színművész is – tíz anekdotát olvas fel Szijj András rendezésében.

– A kultúrára ezekben az időkben kifejezetten nagy szükség van – emelte ki Szijj András.

– Az a célunk, hogy egy XXI. századi múzeumot építsünk, továbbra is haladunk azon az úton, hogy az intézményünk nemcsak kiállítótér, de egyben közösségi tér is legyen, és élményt nyújtson minél több embernek. Ezért dolgozunk további internetes tartalmakon is – mondta lapunknak a múzeum munkatársa.

A helytörténeti sorozat el­­­ső részét április 20-án, hétfőn az esti órákban láthatja a nagyközönség a Koszta József Múzeum közösségi oldalán.