Herczeg T. Tamás Alfred Jarry rémbohózatát, az Übü, a királyt viszi színre

Diákcsínynek indult a kapzsi, gőgös és hatalomvágyó Übü király történetének megalkotása, mely az abszurd dráma egyik legjelentősebb klasszikusává nőtte ki magát. Alfred Jarry rémbohózatának bemutatóját Übü, a király címmel ma tartják a REÖK Stúdiószínpadán Herczeg T. Tamás humorban bővelkedő rendezésében.

– Diákcsínyből hogyan válhatott e mű az abszurd színház egyik meghatározó klasszikusává?

– A szerző a fizikatanáráról mintázta Übü király személyiségét, aki a hatalmával visszaélve, gátlástalan törtetéssel éli az életét mások kárára. Mindezt nagyon szati­rikusan, humorosan és szimbolista módon fogalmazta meg. Miként Shakespeare a legszebb ecsetvonásokkal festette meg az általános dolgokat, melyekbe mindenki beleláthatja az éppen aktuálisat, Alfred Jarrynek is sikerült az alap emberit megragadni konkrét idő és hely függvénye nélkül. E szimbolikus fogalmazás révén értelmezhető a mű minden korban.

– A darab 1896-os premierje hatalmas botrányba fulladt. Ön szerint éreztetheti hatását napjainkban is a mű polgárpukkasztó jellege?

– Nyilván minden színházcsináló arra vágyik, hogy hasson, amit elmond, gondol, ábrázol, és lehetőleg zsigerileg. Úgy, hogy azt a közönség elvigye magával. Hogy ezt az ajándékot képesek-e a nézők feldolgozni, vagy olyan zsigeri ellenállást vált ki belőlük, hogy bele sem gondolnak, ez tulajdonképpen a tétje minden produkciónak. Természetesen mindannyiunk vágya, hogy húsbavágó módon, ne csak a színpadon, hanem azon kívül, a nézőben is hasson az előadás. Azt gondolom, az Übü, a király nagyon rángatja az érzelmeket: megmutatja a pozitív és negatív oldalát is minden figurának. A hatásmechanizmusát tekintve arra törekszem, hogy egy erős gyomorütés legyen, de ne ellenállást, sokkal inkább elgondolkodtatást váltson ki. Mindezt nagyon szórakoztató és ironikus formában.

– E meghökkentő törekvés a produkció formavilágában is megjelenik?

– Annyira abszurd a darab, mint amennyire az életünk. Tehát tulajdonképpen nem az. A modern ember életében éppen az a dráma, hogy valójában nem tud abszurdabb lenni semelyik felmutatása, mint bármelyik napunk. E globalizált világban egy percen belül tudjuk, hogy mi zajlik például Afrikában. Márpedig nagyon sok olyan dolog megesik a szűkebb vagy tágabb környezetünkben, amelyre sokunk ösztönös reakciója az, hogy „ilyen nincsen, egyszerűen nem történhet meg”. Tehát a darab nem tud túlmenni a valóságon, ezért azt gondoltam, hogy maga a miliő legyen nagyon szimbolista. Igyekeztünk nem létező teret és jelmezeket megjeleníteni, sokkal inkább egy rajzfilmszerű, a tudományos-fantasztikus világhoz közelítő formavilágot teremteni.

– Bodolay Géza átiratában mire helyeződik a hangsúly?

– A két különálló drámát, az „Übü királyt” és „A láncravert Übüt” dolgozta össze. A kamaszként elindított, fizikatanáráról mintázott gondolatot, valamint a bezárt Übüt, aki rabságában is képes elnyomó lenni. Filozófiailag ez két vége a világnak: a szabad és a bezárt ember ábrázolása, miközben maga a jellem nem változik. Éppen ezért véleményem szerint arra fektette a hangsúlyt, hogy az ember fő jellemvonásai a környezettől függetlenül is megmaradnak.