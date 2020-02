Herczeg Tamás a magyar turizmus élmezőnyében

A hónap elején mutatta be a nagyközönségnek a Turizmus.com idei, exkluzív kiadványát, mely évről évre a hazai turisztikai ágazat ötven legjelentősebb szakemberét hivatott összegyűjteni.

Az idegenforgalom élmezőnyében első alkalommal Herczeg Tamás, a Szegedi Szabadtéri Játékok igazgatója is helyet kapott.

– Nagyon nagy meggyőződéssel és hittel tesszük a dolgunkat. Érezzük, hogy a közönség velünk van, hiszen a legnagyobb finanszírozói a játékoknak a nézők. Ugyanakkor természetesen örülünk, amikor időről időre visszajelzéseket kapunk. Néhány évvel ezelőtt a miniszteri elismerés is ilyen volt, most pedig e széles társadalmi-szakmai díj is nagyon jóleső visszaigazolás. Fontos, hogy tevékenységünket a város határán kívül is látják, értékelik és akként igazolják vissza, amit az ember remél, és ami felé törekszik – fejtette ki.

Herczeg Tamás 2013 óta a Szegedi Szabadtéri Játékok igazgatója. Elmondása alapján az elmúlt hét esztendőben a rendezvénysorozat óriá­si fejlődésen ment keresztül.

– Lényegében a teljes szabadtéri játékokat sikerült megújítani műszakilag, színpadtechnikailag. Mindez kimagasló jegyárbevétel-­növekedést is eredményezett, hiszen 250 millióval vettük át hét évvel ezelőtt, és most 650 millió forint feletti a jegybevétel. Egyetlen nagy vágyunk van még: egy új nézőtér, hiszen a jelenlegi több mint 25 éves, korszerűtlen és költséges ma már – fejtette ki, majd hozzátette: a játékok és a város kölcsönösen segítik egymást. A Dóm tér épített öröksége varázslatos és egyedi miliőt kölcsönöz az előadásoknak. A programsorozat közönsége ugyanakkor a produkciók mellett szegedi tartózkodásuk idején a város egyéb turisztikai lehetőségeit is kihasználja.

– A szabadtéri játékok funkciói már az alapító atyák idején nagyon tisztázottak voltak. Egyrészt kulturális misszió, másrészt gazdaságélénkítő szerepet tölt be a környékbeli vállalkozók, kereskedők életében, illetve Szeged önazonosságának meghatározásában is jelentős funkcióval bír – mondta.