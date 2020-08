Hét döntős országtortát kóstolhatunk Szegeden – Galéria

Augusztus 19-től lehet kapni az idei Magyarország tortája-győzteseket a cukrászdákban. Szegeden a nívós verseny további négy, városunkból nevezett édességével és a tavaly cukormentes kategória-győztesével egyszerre árulják ezeket, vagyis hét különleges minőségű tortát kínálnak az államalapítás ünnepének tiszteletére.

Mint arról korábban már beszámoltunk, az idei Magyarország Tortája versenyben három szegedi édesség is döntős lett. Gyuris László, az A Cappella és a Virág Cukrászdák tulajdonosa végül egy különdíjjal tért haza, illetve egyik cukormentes tortája a második, a másik pedig a negyedik helyen végzett a rangos megmérettetésen.

Az aranykoszorús cukrászmester elárulta: igazából négy tortát nevezett a versenyre, ráadásul pont az volt a favoritja, amely végül nem jutott a TOP5-be. Mivel azonban minden tortájára büszke, úgy döntött, hogy a legjobbak mellett a saját legjobbjait is bemutatja városában. Így mától a tápiószecsőről származó Curiositas nevű Ország tortája és az Ország cukormentes tortája, a Szentivánéji álom mellett – melyeket hazánk számos cukrászdájában meg lehet vásárolni kuriózumként – Szegeden saját munkáit is elérhetővé teszi.

A tavalyi cukormentes kategória-győztes alkotásával együtt így összesen hét különleges minőségű tortát árulnak cukrászdáiban.

A versennyel kapcsolatosan elárulta: az Ország tortája versenyben, amelyen a Szegedi boszorkány fantázianevű tortájával indult, a selejtezőben még a második helyen állt.

Hallgatott azonban a zsűri tanácsára és a döntőre kicserélte benne a csokoládét és az alkoholt is, szerinte azonban így rosszabb lett az édesség. A szegediek ezért mától azt a verziót kóstolhatják, amelyet eredetileg is megálmodott. Cukormentes tortái közül a tavalyi győztes Kicsi gesztenye után idén a Mogyorócska szerepelt a legjobban, melynek külön előnye, hogy még az első helyezett alkotásnál is kevesebb, mindössze 234 kalóriát tartalmaz.

A Csicsíjja a gyümölcsösebb ízek kedvelőinek lehet majd a kedvence, a Trubadúrt pedig, ami készítője személyes kedvence volt, a mangós-maracujás krém teszi egyedivé.