Hét megyei településről 110 fogyatékkal élő úszott Vásárhelyen

Hódmezővásárhelyen tartották szerdán a Fogyatékkal Élők Diák És Szabadidős Megyei Úszóversenye nevű rendezvényt, amelyen 7 település 110 tanulója, felnőttje vett részt. Ez volt a 18. alkalom, ebből tizenhétszer a Gyarmati Dezső Sportuszoda volt a helyszín, a jó körülmények miatt.

– Első lett, első! – kiabálta és ujjával is mutatta a kísérőnek, a többieknek egy fiatalember, hogy társa elsőként csapott célba futamában.

Tizennyolcadszor

Tegnap rendezték a vásárhelyi Gyarmati Dezső Sportuszoda tan- és harminchármas medencéjében a XVIII. Fogyatékkal Élők Diák És Szabadidős Megyei Úszóversenyét. Az eseménynek eddig tizenhétszer Vásárhely adott otthont, csak egyszer, a másodiknál volt a házigazda Szeged – tudtuk meg az egyik szervező, a helyi Aranyossy Ágoston Református Óvoda és Általános Iskola igazgatójától, Kissné Hatvani Erikától. Az intézmény 18 tanulóval képviseltette magát a vetélkedőn.

Számok, adatok

– A 38 futamot két távon, 20 és 50 méteren, 3 korosztályban, 9 évestől a felnőtt korosztályig, 5 kategóriában, tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott, siketek és nagyot hallók, autisták, vakok és gyengén látók számára rendezték – sorolta Patkós Győző, a Fogyatékkal Élők Csongrád Megyei Sportegyesületének elnöke. Hozzátette, 7 településről – Vásárhely, Szentes, Makó, Szeged, Csongrád, Derekegyház, Kisrét – 110 versenyző érkezett, 8 intézményt képviseltek.

Hering Viktor testnevelő a szentesi Rigóból jött egy 13 éves általános és egy 22 éves szakiskolás korú növendékkel. Elmondta: rendszeresen részt vesznek az eseményen. A vásárhelyi Szivárvány, Samu Mónika vezetésével, 5 fiatallal érkezett, több győzelmet is arattak. A medencében a résztvevők mozdulatai kicsit talán sutábbak voltak, akadt aki megállt egy-két méterrel a cél előtt, azután úszott még két-három tempót, hogy beérjen. Irigység nem volt, biztatták egymást, örültek a másik sikerének és a mozgásnak.

– Nagyon szeretek úszni, a sport a mindenem. Felszabadít, sokat jelent számomra, és ismerősökkel, barátokkal is találkozhatok – közölte a 40 éves Merfelsz János.

Fejlődhetnek

– A mozgáson, a sporton kívül a versenyszellem is jót tesz a fiataloknak, arról nem is beszélve, hogy az úszás nagyon egészséges. Javíthatja a mozgáskoordinációt és a szociális érzékenységük, képességeik is fejlődhetnek az ilyen alkalmakkor – mondta Kissné Hatvani Erika.