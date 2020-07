Hetente kétszer Tér-Zene

– Az lehet a cél, hogy az embereket közelebb hozza a komolyzenéhez, megismertesse őket vele. Annak tökéletesen megfelel, kell is az ilyen kezdemé­nyezés, és úgy vettem észre, egyre többeket érdekel a program – közölte tegnap a kisteleki Rekeszki Zoltán, miközben a sportcsarnok és a fürdő melletti kis téren a makói MeDa gitárduó játékában gyönyörködött. Takács Emese és Rónai Dániel közel egyórás műsora változatos volt, Bachtól is játszottak darabokat, és a repertoárban szerepeltek Bartók Béla ismert művei, népdalgyűjtései is.

A Filharmónia Magyarország Tér-Zene komolyzenei so­­­­rozata február közepén kezdődött az alföldi kisvárosban, a koronavírus-világjárvány előtt március 13-án tartották az utolsó szabadtéri koncertet, amit május 26-án kezdhettek újra, kedden és pénteken rendezik – tudtuk meg az egyik helyi szervezőtől, Susánszki Benjamintól. Azt is elmondta, több helyszínen léptek már fel művészek, a rendezvényházban, a piacon, és tegnap Szent László téren. Az érdeklődés vál­­tozó, teljesen kiszámíthatatlan, voltak már óvodákból, iskolákból és intézményekből is csoportok, hallgatva a zongora, a cselló, a klarinét, a hegedű, a fuvola, a kürt, a fagott, a brácsa és legutóbb a gitár hangját, azok dallamait.

– Mióta itt, a Szent László té­­ren is rendezik, azóta itt va­gyok, kedden és pénteken. Na­­gyon tetszik, többféle zenét és hangszert hallhattam már – mondta Tóth Sándorné Terézia.