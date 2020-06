Hétfőn akár 20 fok is lehet

Szegeden kisebb záporok is kialakulhatnak.

Hajnalban még több helyen, reggel már csak a déli tájakon alakul ki eső, zápor. Ezután észak felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap. Délután már csak elszórtan fordulnak elő záporok. Az északi szél megerősödik. 20-21 fok körül alakul a hőmérséklet. – írja a Köpönyeg.hu.

Névnapok

Tünde, Paulina, Angéla, Fortunát, Gracián, Graciána, Graciella, Hortenzia, Júnó, Jusztián, Jusztin, Konrád, Kunó, Kurt, Paméla, Pamfil, Pandóra, Simeon, Szemirámisz, Torda, Tündér

Ezen a napon történt

1307 – Buda városát Károly Róbert magyar király hűségére térítik a király hívei. Vencel magyar király (III. Vencel néven cseh király) híveit elűzik vagy fogságba vetik.

1485 – Mátyás király elfoglalja Bécset, és hozzákezd Bécsújhely ostromához.

1514 – Dózsa György keresztes seregeinek Pesten hagyott táborát szétverik a nemesi csapatok.

1794 – lezajlik a negyedik ushanti tengeri csata, melyet a britek csak „dicsőséges június 1”-jének neveznek, végeredményben harcászati és hadműveleti patthelyzet alakul ki.

1792 – Kentucky 15. államként belép az Egyesült Államokba.

1796 – Tennessee 16. államként belép az Egyesült Államokba.

1815 – Bonaparte Napóleon hűséget fogad Franciaország alkotmányának.

1828 – Brunszvik Teréz grófnő Budán Angyalkert néven megnyitja a Habsburg Birodalom, ill. Magyarország első kisdedóvó intézményét (óvodáját).

1855 – William Walker amerikai felfedező meghódítja Nicaraguát és visszaállítja a rabszolgaságot.

1910 – Megkezdődik a dualista Magyarország utolsó választása, mely a Függetlenségi Párt bukásával és a Tisza-féle Munkapárt győzelmével végződik.

1916 – Véget ér a jütlandi csata (más néven skagerraki ütközet), az első világháború legnagyobb tengeri csatája a dániai Jylland-félsziget mellett, a brit és a német hadiflották között, tulajdonképpen eldöntetlen eredménnyel, közel 10 ezer tengerész áldozattal.

1941 – II. világháború: Német csapatok elfoglalják Krétát.

1941 – Brit megszálló csapatok vonulnak be Bagdadba, hogy megelőzzék a nácibarát hatalomátvételt.

1941 – Munkácson beiktatták hivatali méltóságába Popoff Mihály ortodox érseki helynököt, a magyarországi ortodox magyar és ortodox ruszin egyházrészek adminisztrátorát.

1951 – A honvédség neve Magyar Néphadseregre változik.[1]

1958 – Franciaországban Charles de Gaulle alakít kormányt.

1967 – Megjelenik a nyolcadik The Beatles album, a Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

1970 – Elindul a Szojuz–9 űrhajó, amely az addigi leghosszabb idejű repülést hajtja végre.

1977 – A lengyel kormány leállítja a helyi beruházásokat.

1977 – Magyarországon bevezetik a magánkereskedői igazolványt, amit szakképesítéshez kötnek.

1979 – A Sajóbábonyi TNT-robbanás

1980 – A CNN (Cable News Network) elkezdi műsorának sugárzását.

1991 – A Varsói Szerződés tagállamainak vezetői Prágában aláírják a szervezet megszűnéséről szóló egyezményt.

2001 – Mészárlás a katmandui királyi palotában. Meggyilkolják Bírendra nepáli királyt, feleségét és a királyi család több tagját. A hivatalos változat szerint a gyilkosságokat Dipendra trónörökös követte el, aki ezután öngyilkos lett, és június 4-én maga is meghalt.

2002 – Olasz zászlóalj részeként kezdi meg működését Boszniában az a 150 fős magyar katonai rendfenntartó alakulat, amely a szolnoki könnyű vegyes ezred katonáiból áll.

2018 – A spanyol parlament megvonta a bizalmat Mariano Rajoy kormányától és ezzel egyidejűleg Pedro Sánchezt választotta meg kormányfővé.

s