Hétvégén is beszerezhető az uniós Covid-igazolvány

Már jóval több mint 128 ezer embert oltottak be valamelyik koronavírus elleni vakcinával a Szegedi Tudományegyetem munkatársai. A szennyvízből pedig szinte teljesen eltűnt a vírus örökítőanyaga, és a hétvégén is lehet Covid-igazolványt intézni.

Szombatonként reggel 7 és 12 óra között is elintézhetők az uniós digitális Covid-igazolvánnyal kapcsolatos ügyek a határainkhoz közeli kormányablakokban – közölte a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal. Elsősorban a nyaralni utazók igényeit elégíti ki a hétvégi nyitvatartás az Ausztriával, Szlovéniával, Szerbiával és Romániával szomszédos járások kormány­ablakaiban, ahol szombat dél­előttönként semmilyen más ügy nem intézhető. Csongrád-Csanád Megyében a Makói Járási Hivatal és a Szegedi Járási Hivatal tart nyitva szombaton 7 és 12 óra között.

Közben pedig már 128 ezer 490 embert oltottak be valamelyik koronavírus elleni vakcinával a Szegedi Tudományegyetem munkatársai. Az intézmény egyébként annak ellenére, hogy gyakorlatilag megszűnt a járvány, továbbra is működteti a koronavírus-forródrótot. A 62/546-800-as telefonszámot hétfőtől péntekig, reggel 8 órától este hatig lehet hívni.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ pedig arról számolt be, hogy a szennyvízminták­ban továbbra is alacsony szinten stagnál a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja. Emelkedés egyik vizsgált városban sem volt megfigyelhető, Szegeden is alacsony a koncentráció.

Csongrád-Csanád megyében egy nap alatt, péntekre virradóra két új esetet regisztráltak. Velük együtt mostanáig 33 ezer 586 ember fertőződött meg a megyében az új koronavírustól.

A megyében regisztráltak 99 százaléka már megkapta a koronavírus elleni valamelyik védőoltást, azonban az oltási program továbbra is folyamatos, ahogy az időpontfoglaló is elérhető. Minden érvényes regisztrációval rendelkező sze­­mély tud oltásra időpontot foglalni, és ehhez nem kell semmilyen külön SMS-értesítésre várni. Országosan Pfizer-, Sinopharm- és korlátozott mennyiségben még Szputnyik- oltás foglalható. Egyes oltópontokon Janssen- és Moderna-oltás is elérhető. AstraZenecát már nem lehet foglalni. És továbbra is várják a fiatalokat, hogy felvegyék a védőoltást, amihez nekik szülői beleegyezésre is szükségük van.