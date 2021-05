Hintákkal teljes a Dózsa-park Ruzsán

Végéhez ért a Dózsa-parki tó környékének felújítása Ruzsán, hintákat helyeztek ki a múlt hét végén a legkisebbek számára, akik már ki is próbálták az eszközöket és a tó élővilágával is megismerkedtek, ha már ott voltak.

A szabályok átismétlésével kezdődött a Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Gyöngyvirág csoportjának hétfő délelőtti kirándulása a Dózsa-parki tónál, ahol az új hintákat próbálhatták ki a gyerekek.

Fontos szabályok

Aki várakozik, annak nem szabad közel állnia a hintához, a fészekhintába pedig egyszerre hárman szállhatnak be. Ezek voltak a fontos szabályok, majd Dóri, Léna és Noémi gyorsan be is ugrottak a hintába, Peti pedig ügyesen lökte őket. Az óvó nénikkel közben azt is megbeszélték, hogy a madaraknak van fészkük, láttak is egyet útban a tóhoz. Azt is megtudtuk, hogy Peti kedvence a csúszda, amit épp pont nincs, de ez láthatóan egyáltalán nem zavarta őt.

Míg a két hintán és a fészekhintában váltották egymást a gyerekek a szikrázó napsütésben, a többiek a tó élővilágával ismerkedtek. Megnézték a rengeteg ebihalat, hallgatták a békák kuruttyolását, és a fiúk egy teknőst is látni véltek. Néhányan a felnőtt kondipark eszközeivel ismerkedtek, Sánta Gizella polgármester pedig elmondta, hogy a hintával a végéhez ért a terület felújítása, amelyről folyamatosan beszámoltunk lapunkban.

Folyamatosan fejlődött

2019-ben az Európai Unió környezetvédelmi politikáját támogató pénzügyi alap, a LIFE MICACC projekt részeként valósult meg a Ruzsán a vízmegtartást elősegítő tó. Célja, hogy javítsa a legsérülékenyebb magyarországi önkormányzatok éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességét, a klímaváltozásból fakadó kockázatok csökkentésével. A tóval nem állt meg a munka, további fejlesztések következtek: térkövezés, kiülő és felnőtt kültéri sporteszközök is telepítése. A kitermelt földből, a fiatalok kérését meghallgatva, BMX dombokat építettek.

Elérték a célt

– Volt egy mély fekvésű közterületünk, a Dózsa György utca által határolt tér, ami a település legmélyebb pontja, ahol a belvizes időszakban megáll a víz. Régóta kezdeni akartam a területtel valamit

– idézte fel a kezdeteket a polgármester, aki hozzátette, szerinte már csak egy ivókút szükséges a teljes komforthoz, ennek a tervei és a megvalósítása még várat magára.

– Teljes körű kikapcsolódási lehetőséget nyújt az egész családnak a Dózsa-parki tó. Úgy tapasztalom, ellátja a funkcióját teljesen, használják, minden korosztály megtalálja a neki tetsző aktivitást, aminek nagyon örülök, mert ez volt a cél

– fogalmazott Sánta Gizella.