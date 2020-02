Hivatalos: Fizetős lesz a Huszár Mátyás rakparton parkolni

Fizetni kell a parkolásért a Huszár Mátyás rakparton, de elveszik az ingyenes parkolóhelyeket a hivataloktól és a rendőrségtől is. Végleges, hogy Csarnó Zsuzsánna marad az IKV élén. Idén 78 milliárd 275 millió forintot költhet a város.

A költségvetés volt a fő témája a szegedi közgyűlésnek pénteken. Szécsényi Rózsa gazdasági alpolgármester arról beszélt, hogy a tervezetet mindegyik bizottság tárgyalásra javasolta. A város idén 78 milliárd 275 millió forintból gazdálkodhat. A felszólaló ellenzéki képviselők kivétel nélkül megemlítették, hogy az előterjesztés hemzseg a politikai üzenetektől. Szerintük baloldali-liberális többség a bajokért kizárólag a kormányt okolja, az eredményekért pedig magukat dicséri.

Haág Zalán, a KDNP frakcióvezetője felhívta a figyelmet, hogy az előterjesztésben többek között a szociális bérlakások díjának emeléséről is döntöttek, a nehéz helyzetben élők terheit növelve. Egyébként ezen kívül emelkednek a vendéglátóhelyek közterület-használati díjai is. A KDNP frakció beadott egy módosító indítványt amiben az egyházügyi keret megemelését kérték a jelenlegi 20 helyett 60 millió forintra, és azt is szerették volna, hogy ennek felhasználásáról ne a polgármester döntsön egy személyben. A többség azonban nem támogatta ezt, ahogyan az összes ellenzéki módosító indítványt lesöpörték az asztalról. Német Ferenc, a Fidesz-KDNP képviselője szerint az egyik legfontosabb, hogy Szeged ne élje fel az ingatlanvagyonát.

A legnagyobb vita a parkolórendelet módosítása miatt alakult ki. Az előterjesztést a momentumos Mihálik Edvin jegyzi, és a lényege, hogy visszaveszik az állami és önkormányzati hivataloktól, valamint mások mellett a rendőrségről és a bíróságoktól az ingyenes parkolóhelyeket, viszont fizetőssé teszik a Huszár Mátyás rakpartot.

Német Ferenc arra hívta fel a figyelmet, hogy az előterjesztésben nincsenek számok, semmilyen adattal nincs alátámasztva, hogy érdemes-e valóban fizetőssé tenni a rakpartot.

Haág Zalán szerint pedig ez a fajta átalakítás nem oldja meg a közlekedési problémákat. Azt is elmondta, hogy aki eddig a rakparton állt meg, amíg az ügyeit intézte, most a belvárosban fog köröket tenni parkolóhelyet keresve.

Hasonlóan vélekedett a Fidesz frakcióvezetője is. Tápai Péter emlékezettet, hogy korábban 700 parkolóhelyet szüntettek meg, és ezzel a lépéssel nem lesz több parkolóhely a városban. Kothencz János pedig azt mondta, hogy az ő választói nem örülnek annak, hogy fizetős lesz a rakpart. Ő arra is felhívta a figyelmet, hogy a parkolás már a lakótelepeken is probléma.

A javaslat azon részével egyébként az ellenzéki képviselők is egyetértettek, hogy a hivataloknak adott parkolóhelyeket vissza kell venni,és átadni az autósoknak, de a rakpart miatt mindegyikük tiltakozott.

A testület döntött arról is, hogy Csarnó Zsuzsánna marad a szegedi ingatlankezelő cég, az IKV vezetője.

Kiderült, hogy Szeged új díszpolgára Katona Márta csecsemő- és gyermekgyógyász, gyermekkardiológus professzor lesz, Pro Urbe díjat pedig Géczi József nyugalmazott címzetes egyetemi docens, az SZTE Állam és Jogtudományi Kar Politológiai Tanszékének oktatója, és Pál József irodalomtörténész, egyetemi tanár, az MTA doktora kap.