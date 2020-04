Hivatalos oldalról lehet tájékozódni

A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ makói és hódmezővásárhelyi tagintézményeivel kapcsolatos információkat tesz közzé weboldalán a járvány kapcsán.

A látogatási rendről, a járóbeteg ellátásról, a betegjogi képviseletről lehet tájékozódni, de például a véradások időpontjait is megtekinthetjük a a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ koronavírus idejére létrehozott hivatalos oldalán. Az intézmények elérhetőségei mellett tájékozódhatunk az aktuális álláshirdetésekről is. Az ellátó központhoz tartozik a kakasszéki intézmény is, ám – ahogyan ezt az oldalukon is jelzik – ott jelenleg szünetel az ellátás. Az oldala az ígéretek szerint folyamatosan frissül és elérhetőek az aktuális hírek, valamint kérdéseket is lehet feltenni az oldalon keresztül, amelyet a szakemberek megválaszolnak. A gyakori kérdések fül alatt pedig közzéteszik azokat az információkat, amelyre többen is kíváncsiak.

Az oldalt ide kattintva elérhető.