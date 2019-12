Hívek adományából újult meg a Szent Rókus-templom

Valóra vált a rókusi hívek és Kretovics László főesperes ál­­ma, a kereszthajóig megújult a Szent Rókus-templom külseje. A fejlesztést az egyházközség saját forrásából, valamint a hí­­vek jelentős mértékű adományából végezte el egy orosházi cég, közel 50 millió forintba ke­­rült.

– Le a kalappal a hívek előtt. Mindent a terv szerint sikerült elvégeznünk, de időközben adódtak még további munkák. A templomnak csodálatos gótikus bejárata van, de mészkőből készült. Nem tudom, annak idején mivel ragasztották össze, de középen megadta magát, és befolyt a víz. Így be kellett fedni a tetőt, de nem lehetett bá­­doggal, mert akkor 10 évente festhetjük újra, de rézzel sem, mert könnyen lába kélhet, ahogyan korábban a csatornának is, 3 méter magasan mindet le­­lopták – magyarázta a plébános.

Kretovics Lászlótól megtudtuk, a szegedi ifjúsággal is gondok akadtak a felújítás alatt, ugyanis egyik éjjel felmásztak az 50 méter magas állványra. – Hiába volt körbekerítve és kiírva, hogy veszélyes terület, mégis felmentek. A rendőrök szedték le őket on­­nan. Ha leesnek, meghalhatnak, vagy örökre nyomorékok maradhatnak. Akkor még nem volt itt a ház esze, Donna. Min­­dig is tartottam kutyát, az előzőt, Blökit háromszor mérgezték meg, sok betolakodónál és randalírozó esetén hű szolgálatot tett, elfogta őket. Most kaptam egy hat hónapos német juhászkutyát a Német Juhászkutya Fajtamentés Alapítványtól, most már ő is védi a templomot és a házat – tette hozzá.

A Szent Rókus-templomot 1905 és 1909 között építették, neogótikus stílusban. Egy ideig püspöki székesegyházként is szolgált, azonban legalább harmincöt éve nem volt felújítva, egészen idáig.