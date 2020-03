Hívja fel a nagyszülőket!

Gyógyít a szó, még ha csak telefonon hallható is. Szinte az egész ország önkéntes karanténba kényszerült. A társadalmi kapcsolatok meglazulása leginkább az egyedül élő, idős, magányos embereket sújtja.

– Az idősebb korosztályok a történelem során ahhoz szoktak, hogy mindig volt egy látható ellenség: katonák, fegyveres csapatok, háború. Most pedig úgy kerültek egy veszteségközeli helyzetbe, hogy az ellenség láthatatlan. A társadalmi távolságtartás miatt alig találkoznak családtagjaikkal, ami tovább nehezíti a helyzet lelki feldolgozását – mondta lapunknak Zelena András, a Budapesti Gazdasági Egyetem Társadalomtudományi Intézetének tanszékvezető docense.

Zelena emlékeztetett, az idősek számára további terhet jelent, hogy azok a társas kapcsolataik is redukálódtak, szinte megszűntek, amik a bevásárláshoz, a postai csekkek befizetéséhez, az unokák látogatásához vagy a baráti kártyapartikhoz kötődtek. Holott a nemzetközi példák is azt támasztják alá, hogy a társas érintkezés, az unokákkal való találkozás, az idősek fizikai állapotára is jó hatással van. Javul az étvágyuk, visszatér az életkedvük.

– Most a fiatalabb generációknak kellene lépni. A saját életemből mondok példát: nálunk a nagyszülők online videóhívással, kihangosított telefonon mesélnek az unokáknak. Fontos, hogy több időt szánjunk a nagyszülőkkel folytatott telefonbeszélgetésekre, mert előfordulhat, hogy mi vagyunk aznap az egyetlen ember, akivel a nagymama beszélgethet – hangsúlyozta a kutató.

A lelki egészség megőrzéséért pedig nem szabad egész nap a koronavírussal kapcsolatos híreket bújni, a járvánnyal kapcsolatos híreken szörnyülködni. Zelena szerint időt kell szakítani a kikapcsolódásra. Arra, hogy a világ zaját félretéve szépirodalmat olvassunk, vagy megnézzünk egy filmet. Természetesen fontos a hírfogyasztás, az információéhség kielégítése, de ha ez minden határon túlmegy, rossz érzésekhez, depresszióhoz vezet.

Egyedül élő, magányos, idős emberből Szegeden is nagyon sok van. A KSH adatai szerint 2018-ban csaknem 35 ezer ember volt jogosult öregségi nyugdíjra a megyeszékhelyen. Tarjánban van olyan tízemeletes ház, ahol a 40 lakásból 21-ben élnek 70 évesnél idősebb emberek.

Vigyázzunk rájuk!