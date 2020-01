Hóban, fagyban sem állhat meg a házszentelés Mórahalmon

– Az esperes urat régóta ismerjük, szomszédok voltunk Szegeden. Nemrég költöztünk ki Mórahalomra, szeretnénk beilleszkedni a helyi közösségbe, aminek a házszentelés is egy módja. Ez egy helyi szokás, amiben szívesen részt veszünk – mondta a családfő a szertartást követően.

– Jaj, de szép család vagytok, meg kell hagyni! – kiáltott fel a ceremónia elején Joó Balázs, aki régi ismerősként köszöntötte Benkőéket. A házszentelés imádságai után a hagyományoknak megfelelően az esperes szenteltvízzel hintette meg a lakás helyiségeit, majd az udvaron a jószágokat is.

– Minden évben 2000 otthont keresek föl. Fontosnak tartom a személyes kapcsolattartást a hívekkel. A tanyavilágba kísérőkkel megyek, ők értesítik a tanyaiakat. Van olyan nap, hogy reggeltől estig úton vagyok. Azért kezdek a tanyákon, mert télen biztos, hogy otthon vannak. A házszentelés nem állhat meg sárban, hóban, fagyban sem, vittek már dzsippel, s húzták ki az elakadt autómat traktorral. Voltak kalandos utak is – mesélte a mórahalmi plébánián Joó Balázs esperes, majd vette a kabátját, és útnak indultunk.