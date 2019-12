Hódtói Pihenőpark lett a közterület neve

Még a fideszes városvezetés pá­lyázott és nyert forrást közterület-megújításra. A bruttó 830,9 mil­­lió forintos projekt egyik eleme volt az egykori Kossuth Zsuzsanna középiskola helyén megépített park, amit májustól vehettek birtokba a helyiek.

A közgyűlésen elhangzott, már korábban is napirendre ke­­rült az új park neve, de akkor nem született döntés a közgyűlésben. A Fidesz–KDNP frakció a park hivatalos átadása előtti sajtótájékoztatón bejelentette, amennyiben a helyhatósági vá­­lasztáson nyernek, Almási Istvánról, a város elhunyt polgármesteréről neveznék el a parkot.

A pihenőpark nevéről Márki-Zay Péter polgármester a kam­­pány idején meghirdetett vá­­rosi konzultációjában is megkérdezte a vásárhelyieket. A kérdőívet 2247-en töltötték ki. A válaszadók 53,5 százalé­­ka, vagyis 1172-en voksoltak a Hódtói Pihenőpark névre. A Kossuth Zsuzsanna névre 905-en, vagyis 41,3 százalék, míg Almási Istvánról 5,2 százalék, 114 fő nevezte volna el a közterületet.

Márki-Zay Péter a közgyűlésen megemlítette, a park fenntartása havonta mintegy 2,5 mil­­lió forintba kerül. A helyiek szívesen látogatják. Önkéntesen most egy betlehemet is állítottak. A területet a közgyűlés egyhangú szavazattal végül Hódtói Pihenőparknak nevezte el. A polgármester kiemelte, tervezik, hogy emléktáblával vagy makettel a parkban emléket ál­lítanak az egykori iskolának.