Hogy jutok el? – Tömegközlekedési kisokos Szegeden

Megéri tömegközlekedni Szegeden, hiszen gyorsan és egyszerűen eljuthatunk a legtöbb helyre.

Mindenekelőtt, a városban érvényes aktuális tömegközlekedési menetrendről és az esetleges változásokról a Szegedi Közlekedési Társaság honlapján és Facebook-oldalán érdemes tájékozódni.

Mire szállhatok fel ha vonattal vagy busszal érkezek Szegedre?

Amennyiben nem autóval érkezünk a napfény városába, úgy valószínűleg a buszpályaudvar – közismertebb nevén a Mars tér – vagy a vasútállomás lesz a „leszállónk”. A Mars tér nemcsak a helyközi, hanem a helyi autóbusz-közlekedés középpontja is. A tér öt különböző részéről indulnak helyei járatok: az autóbusz-állomásról, az üzletsortól, a Szent Rókus térről, a Mikszáth Kálmán utcáról és a Mars téri piac elől is.

A buszállomáson többek között felszállhatunk a 21-es buszra, valamint 70-es buszjáratcsoporta, de még az 5-ös, 7-es, 9-es és 19-es trolira is. Ezek mind érintik a központi Széchenyi teret, sőt az 5-ös és 7-es Újszegedre is átmegy.

A pályaudvarról legtöbben az 1-es és 2-es villamosra szállnak fel, ez a központon keresztül egészen a Plazáig, valamint Makkosházáig kivisz bennünket. A 21-es busz is hasznos lehet, hiszen az az Alsóvárost, a nagykörutat, a Csongrádi sugárutat és Tarjánt is érinti. Szintén a pályaudvarról indul a 90-es busz, amely szinte kört ír le Szegeden belül. Vele eljuthatunk a Károlyi koliba, Makkosházára, Tarjánba, a Csillag térre, majd Újszegedre átérve a Temesvári körútra.

Minden út a központba vezet

Legalábbis a legtöbb. Jópár busz, troli és az összes villamos is áthalad Szeged szívén. Az egyetemisták számára talán a legfontosabb központi járatok az 1-es, 2-es, 3-as és 4-es villamosok, a 8-as és 10-es trolibusz és a 20-as busz.

Az 1-es és 2-es villamossal a Széchenyi térre és a Honvéd térre is eljuthatunk ahonnan már csak néhány lépés a Természettudományi és Informatikai Kar, de itt van a Dóm tér is, ahol a gyógyszerész laborok és a Gál Ferenc Hittudományi Kar várja a hallgatókat. A térről a Boldogasszony sugárútra átsétálva a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar épületét is hamar megtaláljuk. A klinikák és az orvostanhallgatók gyakorlóhelyei is csak egy sarokra vannak innen. Továbbá az Eötvös, a Teleki és a Semmelwis kollégium is itt helyezkedik el. A klinikai részt a 8-as és 10-es trolival is megközelíthetjük.

A 3-as és 4-es villamos a Dugonics téren is megáll, itt az Állam- és Jogtudományi Kar, a Gazdaságtudományi Kar, a Bartók Béla Zeneművészeti Kar, valamint a Fogorvostudományi Kar található. A 3-as villamossal egy megállóval tovább, a Londoni korúton megtaláljuk a Mérnöki Kart, ellenkező irányban pedig a Szent Imre Kollégiumot. Itt van még a Bölcsészettudományi Kar Zoltán utcai épülete is. Tovább villamosozva a Kálvária sugárúton pedig eljuthatunk a Márton Áron Szakkollégiumba.

A 4-es villamos a Dugonics tér után a Petőfi Sándor sugárútra fordul. Itt az első – Vitéz utcai – megállóban sok egyetemistával találkozhatunk, hiszen az egyetem egyik legnépesebb kara, a Bölcsészettudományi Kar, valamint az Egyetemi Könyvtár (TIK) bújik meg a mellette lévő szűk utcákban.

A 20-as busz a Tisza Lajos körúton és a Szentháromság utcán visz végig bennünket, megáll a vasútállomásnál, aztán pedig a Hattyas sorra megy tovább, ahol a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar épülete található.

Elő a bringákkal!

Egy 2019-es felmérés szerint Szeged az a vidéki város, ahol a legtöbben pattannak nyeregbe. Tehát, ha már ismered a járást, érdemes beruházni egy kerékpárba, hiszen rövid idő alatt eljuthatunk A pontból B-be. Megspóroljuk a csúcsforgalommal járó dugókat és a tömött tömegközlekedési eszközökön sem kell levegőért kapkodnunk. Nem utolsósorban, nincs is attól szebb, mint egy tavasz vagy őszi napon végigkerékpározni Szeged színpompás utcáin.