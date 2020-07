Hogy ne legyünk ökoszorongók?

Biofarmot látogatnak és Vásárhelyhez köthető környezettudatos népszokásokkal ismerkednek a Klímanócskák környezetvédelmi tábor résztvevői. A tábor első napján az alapokkal kezdték a Bessenyei Ferenc Művelődési Központban.

A bizonytalan jövőkép, a visszafordíthatatlan környezeti ká­­­­rok miatti félelem, a tehetetlenség érzése kapcsán gyakran emlegetett kifejezés az ökoszorongás. Bozókiné Szabó Ildikó tehetségfejlesztő pedagógus úgy véli, az ok-okozati összefüggések ismerete megkönnyítheti az egyéni szerepvállalást, passzivitás helyett cselekvésre sarkall. Szerinte a gyerekek az ökotudatos neveléssel a megelőzés lehetőségét kapják.

Érdeklő­dőek, motiváltak, tudják, mit te­­­hetnek a környezetük védelméért, ha apró lépésekkel is. A most tanultak hatnak az életvitelükre, ezzel együtt családjukra, tágabb környezetükre – mondja az óvodások szemléletformálására koncentráló Klímanócskák program szakmai vezetője.

Idén először rendezték meg a vásárhelyi Bessenyei Fe­­renc Művelődési Központ Klímanócskák környezetvédel­­mi táborát, ahol néhányan az alapokkal, például a szelektív hulladékgyűjtéssel ismerkednek. Mások viszont már a komposztálást emlegetik.

A most kisiskolás Égető Sándor Sebestyén óvodásként a Klímanócskák program aktív résztvevője volt, így ő gyakorlottabbnak számít. Meséli, néha ugyan el­­felejti, de mindig újra megtanulja, melyik kukába melyik szemetet kell dobni. Otthon is szelektíven gyűjtenek. A komposztjukról, az udvarukon a madaraknak kihelyezett eleségről is lelkesen magyaráz. Borbáth Nóra Emerencia még óvodás, és bátran mesél a környezetvédelem neki fontos ele­­meiről: a fügebokruk és a növényeik öntözéséről, szegény elszáradt fenyőfájukról, az állatok védelméről, a szelektíven gyűjtött szemétről.

Ahogy Bozókiné Szabó Il­dikó mondja: a fiatalon megszerzett tudással empatikus, környezetükre figyelő felnőtté válhatnak. Ismerkednek a szelektív hulladékgyűjtés szempontjaival, a védett állatokkal, a műanyag szennyezéssel. Vásárlási szokásokról beszélgetnek, hogy miként csökkenthetik például a zacskók számát. Egy közeli biofarmon a természetközeli gazdálkodással, a Tornyai János Múzeumban a Vásárhelyhez köthető környezettudatos népszokásokkal, az Időspirál Élményközpontban pedig újszerű technikákkal is­­merkednek.