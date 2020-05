Hogyan élheti túl a párkapcsolat a karantént

A SOTE Mentálhigiéné Intézet és az Érzelem Fókuszú Család- és Párterápiás Alapítvány meghívására a hazai közönségnek tart előadást Dr. Sue Johnson, vezető párterapeuta jövő hét kedden, az utazási korlátozások miatt online.

Dr. Sue Johnson, az Érzelem Fókuszú Terápia (EFT) megalkotója, az Ottawai Egyetem professzora, akit ma a világ egyik legjobb párterapeutájaként tartanak számon, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet és az EFT Alapítvány felkérésére első ízben tart az utazási korlátozások miatt online előadást a magyar közönségnek május 19-én este.

A kapcsolati konfliktusok megértéséhez ajánl gyakorlati szempontokat és osztja meg terápiás tapasztalatait Dr. Sue Johnson, világhírű párterapeuta, május 19-én, kedd este fél 8-tól. Interaktív, online előadása párkapcsolati krízissel és magánnyal küzdők számára egyaránt hasznos fogodzókat nyújt.

A koronavírus okozta összezártság a kapcsolatokat is próbára teszi. Kínában a kijárási tilalmak enyhülésével megugrott a válókeresetek száma, világszerte, így Magyarországon is emelkedett a családon belüli erőszak. Akik pedig nem csupán fizikai, de érzelmi elszigeteltségben is élnek, azok, akik nem érzik, hogy valakinek számítanának, a legsérülékenyebbek, figyelmeztet a szakember. Előadásában éppen ezért külön foglalkozik a járványügy mentális következményeivel is.

Dr. Sue Johnson számos sikerkönyv, többek között a tavaly magyarul is megjelent Ölelj át! – 7 lépés az életre szóló szerelemért szerzője. Nevéhez fűződik Érzelem Fókuszú Terápia (EFT), a párkapcsolatok felnőtt kötődésre összpontosító megközelítése, miszerint a párkapcsolatokban legerőteljesebb motivációnk az, hogy valaki mellett biztonságban érezzük magunkat. A párkapcsolati problémák gyökere az érzelmi kötelék biztonságának elvesztése, sérülése. Alapvető terápiás tapasztalata, hogy kötődési igényünk olyan rejtett indíték viselkedésünkben, amit nyíltan csak ritkán vállalunk fel.

A pszichológus és párterapeuta szerzőtől a párok megtanulhatják, hogyan teremthetik meg a nyíltság, az egymásra hangolódás és az érzelmi válaszkészség pillanatait, hogy a szerelem életre szóló tapasztalat lehessen. A módszer eredményességét igazolja, hogy egy amerikai kutatás szerint az elmúlt évtizedben az EFT-n résztvett párok 75%-ának helyrejött a kapcsolata a válság után. Az eredmények tartósnak bizonyultak még azoknál a pároknál is, akiknél magas volt a válás valószínűsége.

Dr. Johnson az Ottawai Pár- és Családterápiás Intézet igazgatója, az Ottawai Egyetem klinikai pszichológia professzora, valamint a San Diegó-i Alliant Nemzetközi Egyetem kutatóprofesszora. Munkájáért számos szakmai elismerést kapott, többek között 2016-ban az Amerikai Pszichológiai Társaság az év családterapeutájának választotta, 2017-ben hazájának legrangosabb elismerésével, Kanada Renddel tüntették ki. Világszerte tart képzéseket a mentális egészség területén dolgozó szakemberek számára.

A párkapcsolati konfliktusokról szóló előadásra minden érdeklődőt várnak a szervezők, aki szeretne elgondolkodtató példákat hallani a párok gyakori küzdelmeiről, tudatosabban szeretné megélni a kapcsolatait, akiknek reális iránymutatásra van szükségük az egyedüllét és az együttlét útvesztőjében, vagy csak egyszerűen többet szeretnének tudni a párkapcsolatok mélyén rejlő mozgatórugókról.

Az eseményen lehetőség nyílik kérdéseket is feltenni az előadónak. Az előadás angol nyelvű, szinkrontolmácsolást biztosítanak. A koronavírus járvány okozta kényszerű online átállás miatt minden résztvevőnek Magyarországon eddig nem forgalmazott EFT önismereti- és kapcsolaterősítő gyakorlat csomagot adnak ajándékba – adta hírül a SOTE Mentálhigiéné Intézet közleményében.