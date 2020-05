Hőkamerás drónt vetettek be a röszkei polgárőrök – Fotók

8 kilométeres szakaszt is képesek ellenőrizni a szerkezettel.

A röszkei polgárőrök drón pilótái szolgálat ellátására használatra át vették a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség drónját. – tudtuk meg a csmpszsz.hu weboldaláról.

Túró István elnök a portálnak elmondta, hogy a drón repülés a szolgálati feladatok ellátása előtt kötelezettséggel jár. Minden esetben be kell jelenteni a repülés helyszínét, a repülés kezdetét és végét a határrendészetnek, most ez történt meg, mielőtt a szolgálatot megkezdték. Az egyesületnél kettő fő kapott kiképzést drón repülő használatra, Fodor László és Győri Tamás.

A két polgárőr elmondta, hogy a drón akkumulátora egy feltöltéssel kb 25 perc használatra elegendő. Nyolc kilométerre tud elrepülni, képeket és videót tud készíteni a célterületről. Éjjeli és nappali szolgálatra is használható, valamint hőkamerával is fel van szerelve. A nagy teljesítményű reflektorral is rendelkezik, így a célterületet, ha kell meglehet világítani is. Még elmondták, ha lemerülőben van az akkumulátora a kiindulási helyre visszarepül.

Elmondták a képzést elvégzett polgárőrök még, hogy nem régen az éjjeli szolgálatnál segítettek a rendőrségnek, határsértők felkutatásába a drón segítségével, amely eredményes volt.