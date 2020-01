Hol vegyük a tűzifát? Még mindig gyakoriak az átverések

A Nébih folyamatosan gyűjti és elemzi a tűzifaeladási visszaéléseket, és megpróbál hatékony lépéseket tenni azok megelőzése érdekében. Ennek szellemében tanácsolják, hogy csak hivatalos forrásból rendeljünk, és bátran kérdezzük ki a kereskedőt, ellen­őrizzük le a szállítót.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tapasztalatai szerint a vásárlók elsősorban a helyi újságok hirdetési rovatai­ból, illetve az internetes fórumokról gyűjtenek – első olvasásra rendkívül előnyösnek tűnő – ajánlatokat. Ezekben jellemzően olcsón, jó minősé­­gű, száraz, akciós tűzifát kí­­nálnak eladásra. Az eladók megbízhatóságának vizsgálatára már kisebb hangsúlyt fektetnek a leendő vásárlók.

Azonosítószámok

Amikor azonban megérkezik a kisteherautó, és leborítják a fát, gyakran kiderül, hogy az kevesebb is, vizesebb is, vagy akár nem olyan fafajú, mint amit rendeltünk. A fuvarosok azzal védekeznek, hogy nekik ezt adták, az eladó biztosan orvosolja a problémát. Az autó elhajt, jobb esetben a hirdető egyszer-kétszer még felveszi a telefont, egy idő után pedig elérhetetlenné válik.

Ha egy szabálykövető kereskedő hirdetést ad fel, abban a hatósági azonosítószámot – ez lehet az erdőgazdálkodói kód vagy az úgynevezett EUTR technikai azonosítószám – is feltünteti. Ez alapján utána le­­het nézni. Amikor az eladó ki­­viszi a tűzifát, át kell adnia a vásárlónak egy FA-AA betűkóddal és hétjegyű egyedi sorszámmal ellátott szállítójegyet, amin az adott tűzifavásárlás és -kiszállítás összes lényeges adata szerepel. Köztük az is, honnan származik a fa.

Ellenőrizzük a mennyiséget!

A jogkövető kereskedő a lerakodás előtt lehetőséget biztosít a vevőnek az ellenőrzésre. Ha mázsára rendeltek, akkor a mérés adatait is feltünteti a szállítójegyen, vagy úgyne­vezett mérlegjegyet ad. Ha köbméterben vagy kalodában kértük, akkor megengedi, hogy a vevő maga is megmérje a fát.

Amikor felhívjuk a hirdetőt, jelezzük, hogy néhány kérdést szeretnénk feltenni – és rögzítsük is a kapott válaszokat. Érdeklődjünk, bejelentkezett-e a Nébih hatósági nyilvántartásába tűzifa-kereskedőként vagy erdőgazdálkodóként, mi­­lyen azonosítót kapott, illetve mi az erdőgazdálkodói kódja vagy EUTR technikai száma. Ezek valódisága ellenőrizhető a portal.nebih.gov.hu/felir-kereso oldalon – az erdőgazdálkodói kódnál erre egyelőre nincs lehetőség.

Bátran kérdezhetünk

Kérdezzünk rá bátran, hogy ha reklamációnk lenne, kit kereshetünk, milyen címen, telefonszámon? Tudjuk meg az autó rendszámát, amivel szállítják, a sofőr nevét és címét, továbbá azt, honnan hozzák a fát. Ha ezekre a kérdésekre nem hajlandók felelni, vagy nemleges választ adnak, akkor a kereskedőtől kockázatos tűzifát vásárolni.