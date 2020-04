Hónapokig várt a pénzére

– Nagyon hálás vagyok a közbenjárásukért, délután fél három körül a számlámon volt a pénz, segítségük nélkül nem sikerült volna. Kívánok vírusmentes napokat és munkájukhoz sok sikert – írta olvasónk annak kapcsán, hogy elhúzódó ügye végre megoldódott.

Nevét is vállaló olvasónk még 2019. május 20-án mondott fel egy feleslegessé vált távközlési szolgáltatást, és ezt neki iktatószámos levélben is megerősítették. Júniusban kapott egy nullás számlát, júliusban egy ezer forint alattit. Augusztusban és szeptemberben egy-egy háromezer forint felettit, az október kimaradt, majd novemberben is érkezett egy háromezer pluszos.

Már a második számla után, augusztusban személyesen érdeklődött a cég ügyfélszolgálatán, ahol udvariasan közölték vele, valószínű, hogy még nem vették le a számlázási rendszerről, de megsürgetik. A számlák csak jöttek, majd november 7-én újabb iktatószámos levelet kapott. – Megállapítottuk, hogy 2019.05.20-án kérte a szolgáltatás megszüntetését, azonban sajnálatos adminisztrációs hiba következtében a rendszerben az folytatólagos maradt. A számlázás visszamenőleges megszüntetéséről levelünkkel egyidejűleg intézkedtünk – írták. Kérték, hogy 7775 forintos túlfizetése kapcsán egyeztessen az ügyfélszolgálattal.

– Mivel a november eleji levél után több mint egy hónapig nem történt semmi érdemleges, felhívtam az ügyfélszolgálatot. Udvariasan tájékoztattak, hogy 30, de maximum 60 napon belül visszautalják a pénzt. Februárban és március elején újra beszéltem velük, ismét a türelmemet kérték – írta olvasónk.

Április 14-én már a panasz­irodát hívta és a csoport-, vagy osztályvezetővel szeretett volna beszélni. Ez nem sikerült, ám született egy pársoros panaszlevél, azt ígérték neki, hogy 30 napon belül tájékoztatják arról, mit határoztak. – Na, itt szakadt el a cérna, én 30-40 nap múlva nem azt szeretném olvasni, hogy „igen jogos a követelésem” – fakadt ki olvasónk, s egyben kérte segítségünket.

Péntek reggel levélben kerestük meg a szolgáltatót, késő délután érkezett is a reagálás. – Sajnálatos adminisztrációs hiba miatt ügyfelünk bankszámlaszáma hibásan lett rögzítve, emiatt az utalás meghiúsult. Időközben sikerült egyeztetni és a pénzt visszautaltuk. Az okozott kellemetlenségért szíves elnézését kérjük – írták. Olvasónk is megerősítette, aznap kora délután a számláján volt a pénz.