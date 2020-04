Horgászni járvány idején is szabad

Kicsit megtévesztő lehet, hogy a sporthorgászatot nevesíti kivételként, a kijárási korlátozás alatt is engedélyezett szabad­idős tevékenységként a rendelet, de ez ne zavarjon meg senkit a több mint félmillió nyilvántartott pecás, azaz „sporttárs” országában.

Gyönyörű, szabadba, horgász­­ni induló idővel kezdődött a kijárási korlátozás első napja Szegeden, szombaton azonban többen akartak a kocsmákba bemenni, mint ahányan horgásztak a Tisza partján, Tápén, a halászcsárdáktól egészen a buszvégállomásig, a Tiszavirág üdülőtelep utolsó nyaralójáig. Az egyetlen horgász a Sárgán, a pecások szokásos helyén, a téli kikötő bejáratánál áztatta a damilt, s csak azért mozdította meg időnként felváltva két botját, hogy történjen valami.

Megvártam, míg az egyik horogra rátűz egy méretes, még élő gilisztát, nem olyan boltit, hanem amit az ásó fordít ki frissen a földből. – Lehet, hogy nem is szabadna most itt lennem, mert van ez a kijárási tilalom, de én itt élek a Sárgán, és csak lesétálok ide – mondta, amikor tisztes védőtávolságból, több mint 5 méterről megszólítottam. Nyugtattam, hogy horgászni azért lehet, különösen neki, aki nem megy keresztül ezért autóbusszal a városon, átszállással súlyosbítva.

István a Sárgán

Megkért, hogy szembe ne fotózzam, csak oldalról vagy hátulról, keresztneve pedig István, de inkább Pista, a Sárgán őt mindenki így ismeri. – 2015 novembere óta élek itt, kivették a gyomromat, 40 napig voltam az intenzíven, és utána a kelle­metlen szagok miatt jobbnak láttam, ha különköltözöm a csa­­ládtól. Az asszony mindig hozza az ételt, meg ami szükséges, azzal nincs probléma, de mást nem nagyon tudok itt csinálni, mint horgászni – osztotta meg az utolsó néhány év történetét dióhéjban. Kiderült, a műtét előtt hajója is volt, gyak­­ran kiment vele a Tiszára, de most már az nincs.

Horgászdélután

Legtöbbet keszegből fog, ám amikor fent volt a víz, harcsa is akadt szépen a horgára. A halat gyakran visszadobja, de most szombaton reggel nem volt ilyen problémája, a kapásjelző is csak nagyon ritkán mozdult. – Ha ez 10 óráig nem változik, akkor ráhagyom – mondta bú­­csúzóul.

Vasárnap délután, még min­­dig gyönyörű időben sokkal többen horgásztak, csak a téli kikötőben fél tucat pecás múlatta az időt. A Sárga egyik stégjén is kísértették a szerencsét, s miután a vízi alkalmatosság két legtávolabbi pontja is kevesebb volt 5 méternél, a két fiatalembernek esélye sem volt betartani az előírt védőtávolságot. Persze lehet, hogy egy családból származnak…

Röszkei halkeltető

Olyan horgászt nem sikerült látni, aki éppen fogott is valamit, pedig Tápét is érintette a téli, február 21–22-i haltelepítés. A röszkei halkeltető és -nevelő telepről származó több mint négy tonna növendék harcsából bő 3 mázsa a téli kikötőnél került a Tiszába, 24 mázsát pedig a csongrádi pontonhídnál eresztett a folyóba a Horgászegyesületek Csongrád Megyei Szövetsége. Ebből a szállítmányból 5 mázsa Szelevénynél került a Hármas-Körösbe, míg kétszer ennyi jutott a Marosba, Apátfalvánál.

Mint Láda Gáspártól, a szö­­vetség ügyvezető elnökétől megtudtuk, nem ez volt az első idei haltelepítésük, ja­­nuár végén összesen 3,5 tonna háromnyaras pikkelyes pontyot tettek a megye leglá­togatottabb, a téli időjárási körülmények között is megközelíthető vizeibe. Így az Atkai Holt-Tiszába, a Maty-érbe, a Gyálai Holt-Tisza Lisztes szakaszába és az Algyői főcsatornába is eresztettek az átlagosan 2 kilós pontyokból. A kemény, szinte semmilyen tél ebben a munkában nem akadályozta őket. Az élő folyók idei első pontytelepítése március 3-án volt Mindszentnél, a szövetség halszállító teherautója hat tartályában összesen 46 mázsa növendék pontyot fu­­varozott az Arany Kárász Bt. Ördöngösi halastavaitól a komphoz.

Nagymágocsi tavak

A szövetség vizein a következő nagy haltelepítés március 11. és 13. között zajlott, ekkor saját, Ecseg­falvi tógazdaságukban nevelt pikkelyes, kétnyaras növendék pontyot helyeztek ki. Legtöbb a Tiszába és az Atkai holtágba került, 35, illetve 22 mázsa, de jutott belőle a Marosba, a Hármas-Körösbe, a Maty-éri víztározóba és a Gyálai Holt-Tiszába is. A szövetségi vízterületek mellett egyesületit is érintett a telepítés, a Nagymágocsi tavakba, a Mártélyi Holt-Tiszába és a Salakos csatornába összesen 18 mázsa nö­­vendék pontyot eresztettek.

Lisztes és Görbe-Sárgás

A haltelepítés ezzel még nem ért véget, március 19-én huszonnégy mázsa háromnyaras, az­­az fogható méretű pontyot tettek azokba a vizekbe, ahova kora tavasszal a járhatatlan dűlőutak miatt nem sikerült halat szállítani. Ezt az elmaradást igyekezett pótolni a szövetség a Fishcoop Szarvas-Iskolaföldi telepéről érkező 2 kilós átlagsúlyú pikkelyesekkel az Akolszögi és a Körtvélyesi Holt-Tiszába. Egy nappal ké­­sőbb harminchét mázsa növendék ponty érkezett Kisújszállásról, ebből – egyebek között – jutott a Gyálaréti Holt-Tisza Lisztes és Görbe-Sárgás nevű szakaszaiba is.

Kijárási korlátozás

A horgászat egyéni szabadidős tevékenységként lehetséges, ha a nem ugyanazon háztartásban élőkre vonatkozó távolsági szabályokat betartják. A szövetség ajánlása, hogy a 65. év feletti horgásztársak a kijárási korlátozás alatt lehetőleg ne az utazgassanak, a „helyi viszonylatú”, vagy saját telken történő pecázás a járványügyi előírások és korlátozások betartása mellett megengedett. Akik a horgászat mellett döntenek, tömegközlekedést lehetőleg ne használjanak, személygépkocsiban csak az egy háztartásban élők induljanak el együtt. A vízparton a horgászhelyeknél az idegenek az 5 méteres távolságot minden irányban tartsák egymástól és kerüljék a társas érintkezés megszokott formáit. A halőr a járványügyi előírások és korlátozások be nem tartása esetén a horgászat beszüntetését is kezdeményezheti.