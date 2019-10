A hétvégén érdemes volt kinyitni az árusoknak a szegedi Mars téren, a szabadtéri dinnyesoron jó forgalmat csináltak. Ezt még akkor ültették Ásotthalmon, amikor a medgyesiek már kopogtatták a dinnyéiket, augusztus második fele óta folyamatosan szüretelik.

A hiedelem szerint augusztus 10. után nem jó a dinnye, mert neve napján Lőrinc belepisil. Lehet, hogy nagyanyáink idején így volt, ám az újabb fajtáknak köszönhetően ma már ennél akár két hónappal is hosszabb lehet a dinnyeszezon.

Májusi ültetés

A szegedi, Mars téri szabadtéri dinnyesoron a hétvégén két árus még kinyitott és igazán nem panaszkodhattak a forgalomra. – Azért ilyen késői, mert mi ezt akkor ültetjük, amikor a medgyesiek már kopogtatják a dinnyéjüket – mondta két vevő között Herédi Szilveszterné. Az ásotthalmi termelőtől megtudtuk, a most kínált áru május 10-én került a földbe, persze síkfóliásan. A legelső dinnyéket augusztus 15-én szedték.

– Addigra már sok korai dinnyének vége volt, azok lekásásodtak. A mieink a nagy, 40 fokos hőségben még csak öklömnyiek voltak, jobban bírták a kánikulát – emlékezett vissza a mezőgazdaságot és embert próbáló kánikulása az árus. Akkor szaladt szét és kötött igazán a dinnye, ami fajtáját tekintve Dumara. Enyhén magvas, ovális és 10-14 kilósra nő meg.

Ma is köt

Ottjártunkkor egy idősebb úr egy negyedet vásárolt, kilónként 200-ért. Érdekes, hogy utoljára egy hónapja vett görögdinnyét, ugyanitt. Nem úgy egy középkorú pár, ők szűk 2 hete is vittek, ezúttal sárgadinnyét is választottak pluszban. Megtudtuk, az elmúlt hét hűvös, ködös éjszakáit nem szerette a dinnye, de miután felénk nem igazán fagyott, kibírta. Sőt, még ma is virágzik, köt és öklömnyi dinnyék is vannak az indákon, amiket a termelő szeret savanyítani.

– Néhány nap múlva leszedjük az összeset, a nagyokat levisszük a pincébe, ahol jó sokáig el szokott állni. Nem kell félni a vastag héjától, az álltában is folyamatosan vékonyodik. Volt olyan vevőm, akinek karácsony böjtjére hoztam egy nagy dinnyét. Nem volt persze csúcsformában de ehetőnek bizonyult – mondta Herédi Szilveszterné.

Erős marhatrágya

Az idei szezonnal elégedettek, sem 160 forint alatt, sem 200 felett nem volt a dinnye kilónkénti ára, tavaly szinte végig 200 forintért ment kilója.

Kiderült, még bő két hete is öntözték a dinnyét, csöpögtetős rendszerrel, anélkül nem nőne ilyen nagyra. És a mérethez kell az erős marhatrágya is, amit szintén mindig megkap. Idén volt egy 30 kilós darab is, mielőtt felszelték volna, egy román vásárló egészben elvitte.